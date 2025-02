6 Nations. 1 seul Anglais digne du XV de France, la légende David Campese tranche net

Campese tranche net : avant le Crunch, la légende australienne estime qu’un seul Anglais pourrait intégrer les Bleus. Son verdict est sans appel et met en lumière l’écart entre les deux équipes.

Comme de nombreux observateurs avertis, David Campese, joueur mythique des Wallabies, s'est penché sur le XV d'Angleterre avant le Crunch, et le constat est cinglant : un seul joueur anglais aurait sa place dans le XV de France de Fabien Galthié. Et ce n'est pas forcément celui qui nous vient immédiatement à l'esprit.

D'aucuns auraient sans doute dit Maro Itoje. Mais ce n'est pas le choix de l'Australien. Un choix presque par défaut d'ailleurs, comme il l'a confié à Planet Rugby. "D'un point de vue personnel, le seul Anglais qui pourrait réalistement intégrer les Bleus, c'est Ollie Lawrence au centre. Et c'est principalement parce que Gaël Fickou, un joueur de classe mondiale, est blessé." Voilà qui est dit.

Une comparaison cruelle pour le XV de la Rose

L'ancien sorcier des Wallabies enfonce le clou en comparant les forces en présence. "On pourrait plaider la cause d'Ellis Genge, Tom Curry, Ben Earl, Maro Itoje ou Marcus Smith, mais sont-ils vraiment meilleurs que Cyril Baille, François Cros, Grégory Alldritt, Thibaud Flament ou l’un de Matthieu Jalibert et Thomas Ramos ?"

''Nous jouons la France ce week-end, pas Toulouse'', évoquent les Anglais après les raclées en Champions CupPour Campese, la réponse est claire : "Il faudrait un gros saut de foi pour mettre les Anglais au-dessus des Français que j’ai cités." Une analyse qui ne fera pas plaisir outre-Manche, mais qui reflète la réalité du moment. Aux yeux de beaucoup, l'équipe de France actuelle parait injouable. Surtout avec Dupont sur le pré.

Elle "sait que tout est possible lorsque Dupont a le ballon, et son état d'esprit est fondamentalement différent de celui de l'Angleterre sous Steve Borthwick, qui est plus à l'aise avec une approche structurée de l'attaque", commente le média talksport.

Un Crunch à sens unique ?

Au-delà des individualités, Campese dresse un constat plus large sur l’état des forces en présence. "L’Angleterre a une tâche monumentale pour éviter une nouvelle défaite contre une nation du Tiers 1. Comme l’a écrit Eddie Jones cette semaine, on voit clairement émerger un Tiers 1A et un Tiers 1B. Et la France est tout en haut de cette hiérarchie, probablement l’équipe la plus explosive du monde, si ce n’est la meilleure."

6 Nations. Un Crunch inédit : 4 'ouvreurs' sur le pré au coup d'envoi d'Angleterre/France ?Les chiffres parlent d’eux-mêmes : l’Angleterre n’a pas battu la France depuis 2021 et reste marquée par la correction infligée à Twickenham l’an dernier (10-53). Avec un pack encore en quête de repères et une charnière en manque d'expérience commune avec Alex Mitchell et Fin Smith, le défi s’annonce colossal face à une équipe de France sûre de sa force. Campese a peut-être raison : pour les Anglais, ce Crunch risque de laisser des traces.