6 Nations. Un Crunch inédit : 4 'ouvreurs' sur le pré au coup d'envoi d'Angleterre/France ?

Le Crunch, une histoire d’ouvreurs ? Jalibert et Ramos côté bleu, Finn et Marcus Smith côté anglais : la bataille des numéros 10 pourrait décider du sort de cette rencontre sous haute tension.

''Nous jouons la France ce week-end, pas Toulouse'', évoquent les Anglais après les raclées en Champions CupSelon les dernières informations en provenance de Marcoussis, le XV de France va débarquer à Twickenham avec Jalibert à l'ouverture et Ramos à l'arrière. Un choix logique de la part du staff compte tenu des différentes absences à ces deux postes. Dans le même temps, l’Angleterre s'apprête à tenter un coup en décalant Marcus Smith à l’arrière et en titularisant Finn Smith à l’ouverture. De quoi donner une saveur particulière à ce Crunch, où la bataille des ouvreurs pourrait bien faire pencher la balance.

Un duel d’ouvreurs… à des postes différents

Les compositions annoncées laissent entrevoir un affrontement stratégique. Fabien Galthié va donc faire confiance au Bordelais pour mener l'attaque au plus près de la défense anglaise. Tout en s'appuyant sur la vista, les cannes et le pied du Toulousain pour dicter le jeu au fond du terrain. Tandis que Steve Borthwick devrait un pari audacieux en repositionnant Marcus Smith en 15.

Un poste qu'il a déjà occupé en tant que titulaire avec les Harlequins mais aussi avec le XV de la Rose. On l'a également déjà vu passer à l'arrière lorsque George Ford entrait sur la pelouse. Ce choix ne change pas fondamentalement la donne pour Thomas Ramos comme il l'explique via le Midi Olympique : « Il est un joueur avec des qualités offensives au-dessus de la moyenne. C’est un joueur sur lequel il faut faire un focus parce qu’il peut traverser le terrain à tout moment. »

Du jeu… et des chandelles ?

Les Anglais affichent clairement leur volonté de dynamiser leur attaque. Finn Smith, gestionnaire appliqué, devrait orchestrer le jeu pendant que Marcus Smith apportera sa folie en relance. Mais attention à ne pas tomber dans le panneau. « Même si Marcus Smith n’est pas leur joueur le plus à l’aise sous les ballons hauts, ils ont d’autres joueurs sur les ailes qui excellent dans ce secteur de jeu. On a beaucoup travaillé dessus toute la semaine », prévient Ramos.

6 Nations. ''Dupont est humain. Si vous le prenez aux jambes, il tombe'': tranche un Anglais téméraire avant le CrunchFinisseur contre l'Irlande la semaine dernière, le joueur de Northampton, pur 10, n'a jamais été titulaire avec l'Angleterre chez les séniors. À Dublin, il avait remplacé l'habituel numéro 15 Freddie Stewart. Mais avait bien joué à l'ouverture. Marcus Smith terminant la partie à l'arrière. Une configuration qui semble plaire à Borthwick. Même si, comme Galthié, il doit également composer avec les absences de certains éléments.

Jalibert sous pression ?

On se dirige donc vers un Crunch assez inédit avec "quatre" ouvreurs sur le terrain. Si Ramos se plait beaucoup plus avec le 15 dans le dos, il a séduit en tant que demi d'ouverture. D'aucuns le voyaient même comme titulaire dans ce 6 Nations. Sans les forfaits de Buros et Barré, on peut facilement imaginer qu'il aurait encore eu les clés du camion bleu comme cela avait été le cas en 2024.

Si le choix de Jalibert peut paraître par défaut, le Girondin a de réelles qualités. Il sait qu’il sera attendu. Rory Teague, ancien coach de l’UBB, a d’ailleurs prévenu : les Anglais vont tout faire pour le cibler. Reste à voir si le 10 tricolore saura éviter le piège tendu par le XV de la Rose et imposer son rythme à ce Crunch qui s’annonce incandescent.