5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Toulouse à Castres

Toulouse est en grande forme

Leader du championnat, Toulouse, même sans ses internationaux, est l'une des équipes en forme. Pour preuve, les Toulousains ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs, face notamment à de grosses écuries comme Montpellier ou le Racing. Autant vous dire que Toulouse voudra donc confirmer cette forme actuelle, qui plus est face à son meilleur ennemi, Castres. D'autant que de son côté, l'équipe du Tarn a perdu 3 de ses 4 dernières rencontres.

Pour mettre fin à cette mauvaise série

Si Toulouse s'est imposé au match aller face à Castres, n'oublions pas que le champion de France 2021 n'a plus gagné à Castres depuis 2019 (victoire 20 à 21). Une éternité, surtout lorsque l'on sait à quel point les Toulousains se déplacent bien. Autrement dit, ces derniers voudront mettre fin à cette petite malédiction, face à une équipe de Castres qui a cruellement besoin de points au classement.

Parce que Toulouse est la meilleure équipe à l'extérieur

Après 20 journées de championnat, l'on peut dire que Toulouse est la seule équipe à avoir (quasiment) assuré sa place dans les 6 premiers. Et ce, grâce à une solidité à domicile certes, mais également grâce à de superbes résultats à l'extérieur ! En effet, Toulouse est la meilleure équipe du championnat dans ce domaine, puisque le club de la Ville Rose s'est imposé 5 fois loin de ses bases (23 points pris en 10 matchs). À titre de comparaison, Castres est la plus mauvaise, avec 2 petits points engrangés.

À l'inverse, Castres n'est plus si dominant à domicile

Si Toulouse a la faculté à s'imposer régulièrement à l'extérieur, notons aussi que Castres n'est plus aussi impérial sur ses terres. En effet, les Tarnais se sont inclinés une fois cette saison (face à La Rochelle), et ont concédé un match nul (contre le Racing). Si bien que Castres est aujourd'hui la 10ème équipe à domicile, loin derrière le trio de tête composé de Paris, de Bayonne, et de Toulouse.

Toulouse veut (définitivement) se mettre à l'abri avant l'Europe

Largement premiers avec 11 points d'avance sur le 2ème (La Rochelle), les Toulousains ont parfaitement négocié ces 20 premières journées de championnat. Néanmoins, et avec les phases finales de Coupe d'Europe qui arrivent, l'on se dit que Toulouse aimerait bien s'imposer une nouvelle fois, afin de garder cette dynamique positive, mais aussi d'assurer sa place dans les 2 premiers du championnat, synonyme de qualification directe pour les demi-finales.

