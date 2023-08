5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de l'Ecosse face à la France

Ce samedi, l'équipe de France défie l'Écosse dans le cadre de sa préparation au Mondial. Un match qui devrait sourire aux Écossais selon nous.

Des Écossais motivés

L'Écosse ne voit pas cette rencontre comme un simple match de préparation comme en témoigne sa composition. Ils ont clairement annoncé la couleur en alignant les cadres. Ce match est une véritable répétition pour eux avant le coup d'envoi du Mondial. Ils veulent montrer qu'ils sont capables de battre l'une des meilleures nations du monde. Une manière de se rassurer, mais aussi d'envoyer un message à leurs futurs adversaires irlandais et sud-africains.

Une nation qui perturbe les Bleus

Le saviez-vous : l'Écosse est l'une des très rares nations avec l'Irlande, l'Angleterre ou encore l'Australie à avoir battu l'équipe de France depuis la dernière coupe du monde. Les Écossais ont non seulement dominé les Tricolores à domicile en 2020 dans le Tournoi, mais également devant les supporters français en 2021. C'est d'ailleurs la seule équipe à avoir réussi la performance de battre la France à Paris. Et ce n'était pas l'équipe bis à l'époque.



Une équipe bis

Contrairement à la France, l'Écosse aligne une très grosse équipe. Sans faire injure aux joueurs qui seront sur le pré côté français samedi, ils ne sont pour la plupart pas titulaires avec l'équipe de France d'ordinaire. S'ils seront à n'en pas douter motivés comme jamais en vue du Mondial, le collectif écossais semble plus solide. On l'a dit, l'Écosse a déjà battu la France avec son équipe type. Elle devrait donc avoir les arguments pour dominer un groupe moins expérimenté.

Moins de rugby dans les jambes

Il y a dans l'équipe composée par le staff français des éléments qui ont l'habitude du niveau international. Cependant, ils sont pour la plupart finisseurs en règle générale. Leur vécu en commun est loin d'être aussi élevé que celui des Écossais. Malgré le talent dans les rangs tricolores, on a vu par le passé, notamment au Japon ou en Australie, que les Bleus n'étaient pas aussi souverains sans les cadres.



Défaite bénéfique

Une défaite, bien que très rare depuis 2019, ne serait pas catastrophique pour l'équipe de France à un peu plus d'un mois du coup d'envoi du Mondial. Au contraire, cela pourrait même être bénéfique à la fois pour les joueurs mais aussi pour l'encadrement des Bleus. Le revers concédé en Irlande cet hiver par l'équipe premium avait été une vraie prise de conscience. Nul doute qu'un nouveau revers avec une équipe remaniée serait également riche d'enseignements

