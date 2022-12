5 raisons pour lesquelles nous parions sur la victoire de Toulouse face à Castres

Ce vendredi, Toulouse reçoit Castres pour la 13ème journée de championnat. Une rencontre où nous voyons les Toulousains s'imposer.

Toulouse est en (très) grande forme

Après une période compliquée en Top 14 avec l'absence des internationaux, Toulouse est de nouveau en grande forme ces dernières semaines. En témoignent le succès bonifié face à Perpignan, mais également les deux victoires européennes acquises face au Munster (en Irlande qui plus est) et contre Sale. Sûrs de leurs forces, les Toulousains auront donc à cœur de continuer sur cette lancée, face à Castres.

Pour vaincre la malédiction du Stadium

Si Toulouse a fait d'Ernest-Wallon un fief dur à prendre, ce n'est pas forcément le cas du Stadium, du moins ces derniers temps. En effet, Toulouse n'a plus gagné dans ce stade depuis 4 matchs ! Parmi eux, on compte les revers face à Paris et l'Ulster la saison passée, mais également le match nul contre Toulon il y a 3 ans. En bref, les Toulousains voudront réaliser une grosse performance devant leur public, afin de mettre un terme à cette série noire.

Parce que Toulouse est très revanchard

Au-delà d'être un derby, cette rencontre sera également la première occasion pour les Toulousains de se venger de la dernière demi-finale de Top 14, perdue face à Castres justement. Un match serré (24-18), qui avait finalement vu les Castrais s'imposer, et donc mettre un terme aux espoirs de triplé de Toulouse (après les sacres de 2019 et 2021). Autant vous dire que les Toulousains attendront leurs voisins de pied ferme, vendredi soir.

Parce que Castres voyage (très) mal cette saison

Si habituellement, Castres n'est pas l'équipe la plus performante à l'extérieur, il n'empêche que ses performances loin de ses terres sont bien loins d'être satisfaisantes. Car oui, Castres est tout simplement la pire équipe à l'extérieur de ce début de Top 14, avec seulement 1 point pris en 6 rencontres disputées. Même Perpignan et Brive ont fait mieux, avec 2 et 5 points. Un constat inquiétant, avant d'affronter la meilleure équipe à domicile du championnat (26/30).

Parce que Toulouse veut engranger des points avant les doublons

À l'instar de son début de saison tonitruant, l'on sent les Toulousains de nouveau sur un petit nuage depuis quelques semaines. Le jeu se fluidifie de plus en plus, ce qui se ressent sur les résultats. Une bonne nouvelle pour le club, qui doit vite engranger des points, avant que la prochaine période de doublons arrive. Un moment toujours délicat pour Toulouse, qui voit tous ses meilleurs joueurs partir en sélection. Aux Toulousains donc d'assurer un maximum en attendant cela, à commencer par la réception de Castres.

