26,3 millions de fans : le rugby français en plein âge d’or ?

Audiences en hausse, image renforcée, succès du rugby à 7 et féminin : le rugby en France connaît un véritable essor. Retour sur les chiffres du baromètre Kantar Media qui confirment cette dynamique.

La dernière étude de Kantar Media le confirme : le rugby n'a jamais été aussi populaire en France. Avec 26,3 millions de Français qui déclarent s'y intéresser, le ballon ovale gagne une place pour devenir le deuxième sport préféré des Français. Un engouement porté par des audiences record, une image toujours plus positive et une présence médiatique en pleine croissance.

Des audiences spectaculaires et un rôle sociétal affirmé

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le Crunch du 8 février a rassemblé plus de 8,1 millions de téléspectateurs avec un pic à 9,5 millions, prouvant l’attachement du public aux performances des Bleus. Florian Grill, président de la FFR, s’en félicite via le site de la fédé : "On sent cette envie de rugby qui est extrêmement forte. Le grand public comprend que le rugby aide à faire nation et à créer des liens."

La dynamique est encore plus marquante pour le rugby à 7. Après l’or olympique des Bleus à Paris 2024, l’intérêt pour cette discipline a explosé (+56 % en un an), avec des audiences entre 400 000 et un million de téléspectateurs sur la Chaîne L’Équipe. "Nos 14 équipes de France, à XV comme à 7, sont autant de chances de promouvoir le rugby," assure Florian Grill.

Même engouement pour le rugby féminin : 40 % des amateurs de rugby suivent les Bleues, et leur image progresse (+6 points pour le Tournoi des Six Nations). La Coupe du Monde 2025 en Angleterre s’annonce décisive pour attirer encore plus de licenciées.

Transformer cet engouement en pratiquants

Le respect, l’engagement et la solidarité sont plébiscités par les Français et renforcent l’image du rugby. "Les entreprises qui nous rejoignent savent que nous ne mettons pas la poussière sous le tapis et que nous agissons sur les enjeux sociétaux," affirme le président de la FFR. Pas étonnant que cinq nouveaux partenaires aient rejoint l’aventure en 2025.

Si le rugby est le deuxième sport médiatique en France, il n’est que neuvième en nombre de licenciés. La fédération doit capitaliser sur cette passion pour accueillir plus de joueurs et joueuses dans nos clubs. Rugby à XV, à 7, à 5, loisir ou compétition, il y a un rugby pour chacun.

Ce baromètre confirme que le rugby français est sur une pente ascendante. Et ce, malgré les récentes affaires qui ont touché le XV de France. L'objectif est clair : transformer cette ferveur en nouveaux licenciés, renforcer les structures et continuer à faire vibrer les supporters. Avec une Coupe du Monde féminine à venir et des équipes de France performantes, le rugby a toutes les cartes en main pour continuer son ascension.