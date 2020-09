1ère journée de TOP 14 : 8000 spectateurs à La Rochelle, 9000 à Brive !

On en sait un peu plus sur le nombre de spectateurs autorisés dans les stades pour la 1ère journée de Top 14.

La Ligue Nationale de Rugby va devoir trancher : le match entre le Stade Français Paris et l'UBB va-t-il être reporté ? Le club de la capitale ne souhaiterait pas jouer ce vendredi pour préserver la santé de ses joueurs touchés par le COVID-19, et victimes de lésions pulmonaires. Or, ces derniers ont repris l'entraînement. Et selon le protocole sanitaire de la Ligue, rien ne les empêche de disputer cette rencontre.

Qui pourrait donc être donnée perdante aux Soldats Roses.

TOP 14 - Le Stade Français veut reporter son match face à l'UBBMais rassurez-vous, il y a aussi des bonnes nouvelles. Notamment du côté de La Rochelle. Les fidèles de Marcel Deflandre vont pouvoir être... 8000 ce samedi, pour la réception de Toulon. "Le Stade Rochelais a reçu ce matin l'aval de la Préfecture de la Charente-Maritime", précise le communiqué du club. Preuve que la fameuse jauge de 5000 spectateurs peut évoluer. "Nous rappelons à tous nos supporters que les gestes barrières et le port du masque resteront de rigueur dans l'enceinte et aux abords du stade samedi."

Même son de cloche du côté de Brive. Le CAB reçoit l'Aviron Bayonnais. Après un match amical parfaitement organisé à Amédée Domenech, le club a reçu l'autorisation d'accueillir 9000 supporters pour le duel face aux Badques.

Une très bonne nouvelle pour le club qui vient récompenser les nombreux efforts déployés depuis plusieurs semaines et le comportement exemplaire des supporters Noir et Blanc. Le match de vendredi faisait figure de test grandeur nature et sa réussite a permis de préparer la reprise du championnat dans les meilleures conditions.

