15 de France. Pourquoi Romain Ntamack est-il une machine de guerre ?

Tout juste revenu de blessure, le demi d’ouverture du Stade Toulousain Romain Ntamack devrait sans doute débuter face à l’Australie dimanche. Un come-back assez dingue.

De nos jours, l’intensité des rencontres internationales n’est plus à prouver. En effet, tout va plus vite et plus fort qu’en club, et nombreux sont les joueurs qui n’arrivent pas à passer ce cap. Il faut donc être prêt mentalement mais surtout physiquement, notamment pour des rencontres au sommet. Et justement, le XV de France va affronter ce samedi l’une des meilleures nations du Monde : l’Australie. Un match qui s’annonce déjà rude, d’autant que les Bleus devront faire sans de nombreux titulaires habituels, comme Jaminet, Villière ou encore Cros. En revanche, Fabien Galthié et son staff pourront compter sur le retour de Baille (qui devrait débuter sur le banc), mais surtout du maître à jouer tricolore : Romain Ntamack. Tout juste revenu de blessure, sa (très) probable titularisation pose question chez certains, lui qui n’a plus joué depuis le 11 septembre dernier. Mais voilà le staff a visiblement confiance en Ntamack, comme le confiait le directeur de la performance du XV de France, Thibault Giroud, au journal l’Équipe :

15 de France. Ntamack titulaire sans jouer, Jalibert condamné à être l'éternel remplaçant ?"Romain n’a pas forcément besoin de jouer un match de Top 14 pour être prêt pour le niveau international. Déjà, il s’est très bien entraîné avec le Stade Toulousain pour revenir de sa blessure : il est arrivé prêt. On avait besoin de le remettre en selle sur certains domaines physiologiques précis, mais il est très pro. En 10 ou 15 jours, tu peux remettre un Romain Ntamack dans le rythme”. Vous l’aurez compris, la forme du Toulousain n’inquiète pas du tout du côté de Marcoussis. Au contraire, Ntamack a la capacité d’encaisser une grosse charge de travail, ce qui lui permet de revenir très rapidement au top. Thibault Giroud n’a d’ailleurs pas caché son admiration à ce sujet : “Romain est très professionnel, il a un métabolisme très rapide, il s'entraîne beaucoup. Il ne lui faut pas énormément de temps pour revenir à sa forme optimale. C’est pour ça que les entraîneurs ont choisi de le garder. Il est arrivé lundi, on lui a rajouté pas mal de charges de travail qu’il accepte largement (...) C’est très demandeur physiologiquement, mais il est capable de l’accepter, même en revenant de blessure”. Pas de panique donc, le fils d’Émile devrait bel et bien être prêt samedi, pour la réception de l’Australie. Sa prestation sera par ailleurs certainement très observée, à l’instar de celle de son remplaçant, Matthieu Jalibert…

