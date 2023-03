6 Nations. Falatea en numéro 3, Jaminet sur le banc ? La compo probable du 15 de France face à l'Angleterre

Ce mercredi, le XV de France a effectué son fameux entraînement à haute intensité, qui nous donne quelques enseignements quant aux potentiels titulaires...

C'est à travers le traditionnel entraînement à "haute intensité" que les Bleus ont donc achevé leur journée de mercredi. Ces fameuses séances qui, à trois jours du match, donnent généralement une précieuse tendance sur l'équipe qui devrait débuter le week-end. En l'occurence face à l'Angleterre. Là, comme relayé par Midi Olympique, présent à Marcoussis, et en se fiant au jeu des chasubles blanches, le XV de départ tricolore pourrait connaître quelques ajustements par rapport à celui aligné depuis le début du Tournoi. Déjà à droite de la mêlée, où les suspensions de Uini Atonio et Momo Haouas offrent sur un plateau une place de titulaire à Sipili Falatea, auteur d'entrées remarquées en Irlande et face à l'Ecosse notamment. Le Bordelais devra livrer une rude bataille face à l'impressionnant Ellis Genge, tandis que le Toulousain Dorian Aldegheri devrait connaître sa première cape depuis deux ans en étant positionné sur le banc.

15 de France. La seule et unique chance de Falatea ?Le reste ? Il semblerait qu’il suive une certaine forme de continuité avec, suite à la blessure d’Anthony Jelonch, la présence de François Cros en numéro 6. Ailleurs, rien n’est à signaler dans le XV de départ, puisque les titulaires des trois premières journées devraient à nouveau l’être à Twickenham. Les changements, eux, devraient donc essentiellement se trouver sur le banc, qui pourrait connaître plusieurs nouveautés cette année : d’abord, il est presque acquis que la disposition sera de 5 avants et 3 arrières, à l’inverse de ce que l’on vit depuis le début du Tournoi. Devant, le poste de 3ème ligne pourrait ainsi être couvert par Yoan Tanga plutôt que par Sekou Macalou.

6 NATIONS. Cette arme secrète du 15 de France qui pourrait faire la différence face à l'AngleterreMais ce n’est pas tout, un couac de dernière minute pourrait bien bouleverser les plans de Fabien Galthié et son staff : prévu dans son rôle habituel de finisseur samedi, Matthieu Jalibert est sorti blessé et soutenu par deux soigneurs, révélait L’Equipe en début d’après-midi ce mercredi. Touché à la cheville sur un contact, l’ouvreur bordelais pourrait devoir renoncer au Crunch. Si tel était le cas, c’est probablement Melvyn Jaminet - du fait de la polyvalence de Thomas Ramos - qui intégrerait le banc. Aux côtés des revenants Maxime Lucu et Jonathan Danty, derrière, et Peato Mauvaka, devant.

15 de France. Blessé à l'entraînement, Matthieu Jalibert sera-t-il présent pour le crunch ?

XV de France probable 1 Baille 2 Marchand 3 Falatea 4 Flament 5 Willemse 6 Cros 8 Alldritt 7 Ollivon 9 Dupont 10 Ntamack 11 Dumortier 12 Moefana 13 Fickou 14 Penaud 15 Ramos 16 Mauvaka 17 Wardi 18 Aldegheri 19 Taofifenua



20 Macalou ou Tanga 21 Lucu 22 Jalibert ou Jaminet ou Hastoy 23 Danty