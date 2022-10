15 DE FRANCE. Ces 5 joueurs qui peuvent bousculer la hiérarchie chez les Bleus

Ce lundi, Fabien Galthié a donné la liste des 42 joueurs qui prépareront cette tournée d'automne. L'occasion pour certains de bousculer la hiérarchie, à un an de la Coupe du Monde.

Boudé par Fabien Galthié au début de son mandat, l'actuel joueur du RCT a su rehausser son niveau de jeu ces derniers mois. Preuve en est, le sélectionneur du XV de France l'a aligné lors des deux rencontres face au Japon, cet été. L'occasion pour Dany Priso de montrer de quoi il était capable, à un poste occupé habituellement par l'indéboulonnable Cyril Baille. Mais voilà, étant blessé, celui-ci va certainement laisser son numéro 1 à Jean-Baptiste Gros, son habituel remplaçant. De ce fait, l'ancien Rochelais aura sans doute l'occasion de s'exprimer en tant que finisseur, pour pourquoi, bousculer quelque peu la hiérarchie. Et qui sait, en cas de mauvaises performances de son coéquipier de club, Priso pourrait même débuter une rencontre ou plus lors de cette tournée ! Vous l'aurez compris, le pilier gauche aura une vraie carte à jouer en novembre.

Contrairement à Priso, Thibaud Flament est bien plus intégré au groupe France. En effet, le Toulousain représente aujourd'hui le finisseur idéal pour Fabien Galthié, celui-ci pouvant aussi bien évoluer en deuxième et en troisième ligne. Mais voilà, plus le temps passe, et plus l'ancien joueur des Wasps représente une option sérieuse en tant que titulaire. Très adroit ballon en main, le joueur de 25 ans possède par ailleurs quasiment le même profil que celui de Cameron Woki, l'actuel titulaire en seconde ligne. Autrement dit, une méforme de l'ancien Bordelais, jumelée à de superbes performances du Toulousain, pourraient tout à fait obliger le staff tricolore à revoir ses plans, et ce dès cet automne.

Titularisé en 8 lors de la dernière tournée au Japon, Yoan Tanga réalise un début de saison tonitruant avec le Stade Rochelais ! Auteur de deux essais, l'ancien joueur du Racing 92 a l'avantage de pouvoir évoluer à tous les postes de la troisième ligne, contrairement à Jordan Joseph par exemple. De plus, l'absence de François Cros va libérer une place, même si Charles Ollivon devrait sans doute être titularisé aux côtés de Jelonch et Alldritt. Reste alors à voir si Tanga prendra une place sur le banc, au profit de joueurs comme Cretin ou Macalou. Et au vu de ses prestations nippones, nul doute que l'ancien joueur de Castres et d'Agen saura marquer des points cet automne...

Il était forcément l'un des joueurs les plus attendus de cette liste. Auteur d'un début d'année stratosphérique avec l'ASM (meilleur marqueur du Top 14 avec 5 essais), la présence de Raka dans le groupe ne faisait que très peu de doutes, surtout avec la blessure de Gabin Villière. Titulaire en force depuis plus d'un an, le Toulonnais a dû déclarer forfait pour la tournée, laissant l'aile gauche de l'attaque française libre. Et même si Moefana, ou encore Lebel semblent avoir une longueur d'avance sur le Clermontois (pour Galthié en tout cas), celui-ci pourrait tout à fait avoir sa chance lors de cette tournée. Néanmoins, Alivereti Raka possède quelques points faibles non-négligeables, surtout pour le staff des Bleus. En effet, le joueur d'origine fidjienne n'est pas le meilleur dans les airs, et peut parfois avoir quelques errances défensives. Sans oublier bien sûr son manque de polyvalence, qui le condamne presque à dire au revoir à une place sur le banc. Toujours est-il qu'avec de telles qualités offensives, Raka pourrait bien être utilisé par Galthié dans les prochaines semaines.

Parmi tous les joueurs cités, il est sûrement celui qui a le plus à gagner (et aussi à perdre) cet automne. Car oui, à 27 ans, Thomas Ramos semble être dans la forme de sa vie ! Intraitable au Stade Toulousain, que ce soit à l'ouverture ou à l'arrière, l'ancien joueur de Colomiers va très certainement profiter de la blessure de son coéquipier Jaminet pour porter le numéro 15 durant cette tournée. Habituel numéro 2 (voire numéro 3) au poste, Ramos va donc avoir le champ libre pour exprimer tout son talent, d'autant que Fabien Galthié a décidé de ne pas prendre Brice Dulin, l'autre candidat sérieux à l'arrière. Excellent face aux perches, celui qui a souvent été considéré comme le finisseur parfait chez les Bleus aura l'occasion de bousculer la hiérarchie, à moins d'un an de la Coupe du Monde ! Une chance en or, que Ramos ne devra pas galvauder.

