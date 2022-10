15 de France. En difficulté, Woki peut-il voir sa place de titulaire chez les Bleus menacée ?

Auteur d'un début de saison moyen avec le Racing 92, Cameron Woki a néanmoins été appelé avec le XV de France. Attention tout de même car derrière, ça pousse...

On le sait, changer de club n'est jamais une mince affaire. Il faut s'adapter à un nouveau système de jeu ainsi qu'à de nouveaux coéquipiers. Il est donc tout à fait compréhensible de voir le seconde ligne du Racing 92, Cameron Woki, être quelque peu décevant en ce début de saison. D'autant que les circonstances autour de son transfert n'ont rien eu de simple. Néanmoins, force est de constater qu'on en attendait plus de la part de l'ancien joueur de l'UBB. Des prestations moyennes (que ce soit en deuxième ou troisième ligne), à l'image du club francilien, qui occupe actuellement 11ème avec seulement 3 victoires en 7 matchs. Des signaux qui peuvent inquiéter, alors que le XV de France va disputer son premier match de la tournée dans moins d'un mois, face à l'Australie. Et même s'il est fort probable que le joueur formé à Massy soit titulaire face aux Wallabies, une mauvaise performance pourrait faire réfléchir Fabien Galthié pour le match face à l'Afrique du Sud...

Replacé en seconde ligne lors de l'automne 2021 par Fabien Galthié, Cameron Woki s'est depuis imposé comme un titulaire presque indiscutable à ce poste. Accompagné par Willemse, le natif de Saint-Denis a réalisé des prestations exceptionnelles avec le 4 dans le dos, notamment face aux Blacks, mais aussi durant l'intégralité du Tournoi 2022. Mais voilà, Fabien Galthié nous a déjà prouvé par le passé qu'aucun joueur n'avait sa place garantie chez les Bleus. La méforme de Woki pourrait donc pousser le staff à revoir son XV de départ, notamment en titularisant des joueurs comme Flament ou encore Verhaeghe, bien plus en forme. En particulier le Toulousain, qui ne cesse de prendre de l'importance en club, mais aussi sur la scène internationale. D'ailleurs, Flament a déjà démarré trois matchs en deuxième ligne avec le XV de France : face à l'Argentine en novembre dernier (un essai), puis contre le Japon cet été. Des rencontres abouties (d'un point de vue personnel du moins), qui ont su montrer que Flament était bien plus qu'un simple finisseur chez les Bleus. À voir désormais si Cameron Woki arrivera à rehausser son niveau de jeu, que ce soit dans les prochaines semaines avec le Racing 92, ou au mois de novembre, avec les Tricolores.

