10 Essais, 0 Pression : Comment Dréan (RCT) Garde la Tête Froide Malgré tout ceux qui l'envoient chez les Bleus

Avec ses performances remarquées, Gaël Dréan pourrait-il intégrer le XV de France ? L'ailier toulonnais freine les spéculations et garde son focus sur Toulon.

Meilleur marqueur du Top 14 avec 10 essais en 9 matchs, Gaël Dréan s’impose comme l’un des joueurs les plus efficaces cette saison. Pourtant, à quelques semaines du coup d’envoi du Tournoi des 6 Nations, l’ailier toulonnais garde la tête sur les épaules. Malgré ses performances remarquées, il préfère se concentrer sur ses objectifs immédiats avec le RCT.

"Je ne me sens pas spécialement plus fort cette saison"

Interrogé par RMC, Dréan a tenu à tempérer l’emballement autour de son nom. "Honnêtement, je n'y pense pas vraiment", confie-t-il à propos d’une potentielle convocation avec les Bleus. "On a des matchs importants tous les week-ends avec Toulon. Je me focalise sur ce qui se passe ici. [...] Je ne dirais pas que je me sens plus fort. Je pense que ce sont les gens qui s'arrêtent beaucoup sur ces chiffres, ces stats, ces essais."

L’ailier breton de 24 ans préfère mettre ses performances sur le compte d’un jeu plus fluide du RCT cette saison. "Peut-être qu'on arrive plus à écarter les ballons. J'ai saisi plus d'occasions, mais je ne me sens pas spécialement plus fort en marquant ces essais."

Une progression au fil des saisons

Dréan n’a pourtant pas attendu cette saison pour montrer son potentiel. Depuis trois ans, il travaille dans pour perfectionner son jeu. "Si je devais en choisir un seul point de progression, c’est probablement sur le fait d’être le plus propre et de faire le moins d’erreurs possible", explique-t-il dans Var-matin.

Pourtant, tout n’a pas été simple. "Je suis sorti frustré de plusieurs rencontres en début de saison, surtout contre Clermont et le Racing, où je n’ai pas touché un seul ballon. À partir de là, je me suis promis de penser plus à l’attaque, d’être plus incisif, de mieux me proposer."

Un rêve sans pression

S’il rêve du XV de France comme tout rugbyman, Dréan refuse de se laisser distraire par les rumeurs. "J’évite d’écouter tout ce qu’on peut dire. Si demain, je ne marque pas pendant trois matchs, on ne parlera plus de moi." Pour l’instant, son objectif reste clair : continuer à briller avec Toulon. "Je reste concentré sur ce qu’on met en place, sur mon développement personnel. Si un jour ça doit se présenter à moi… on verra."

Avec son profil de finisseur et sa régularité, Gaël Dréan a tout pour séduire Fabien Galthié. Mais, fidèle à sa philosophie, il préfère avancer pas à pas. À ce rythme, c’est peut-être le XV de France qui viendra bientôt frapper à sa porte. Mais la concurrence est rude. Les Bordelais Penaud et Bielle-Biarrey sont installés aux ailes des Bleus. Tandis que son coéquipier au RCT Gabin Villière a, lui aussi, marqué de précieux points.