TRANSFERT - Un international italien débarque en... 7e division du championnat de France !

On peut avoir joué la Coupe du monde 2015, compter 37 sélections internationales et évoluer en 7e division française.

Le rugby amateur nous a habitués, depuis quelques années, à se montrer très offensif sur le marché des transferts. En proposant de nombreux avantages (financiers ou autres) aux joueurs censés être "amateurs", ou en relançant des professionnels au niveau fédéral, voire en-dessous.

De jolis coups médiatiques, même s'ils soulèvent la dangerosité d'affronter ces joueurs pour les adversaires purement amateurs, à l'heure où le rugby subit plusieurs accidents dramatiques sur les terrains.

[TRANSFERT] L’ancienne star des Samoa David Lemi signe en Fédérale 3La dernière signature insolite en date nous vient du Pays Basque, et de la Promotion Honneur avec le club de Bidart. La recrue ? Nul autre que Joshua Furno, l'ancien 2e ligne italien du Biarritz Olympique, révèle actu.fr. Passé depuis par Newcastle, les Zebre, Otago ou Wellington, Furno est actuellement sous contrat avec San Diego, en Major League Rugby.

Problème : la MLR ne sait toujours pas quand elle débutera sa saison.

En attendant la reprise (le mois de décembre est évoqué), Furno va donc jouer à Bidart, où il habite. On parle donc d'un joueur à 37 sélections sur la scène internationale, qui évoluera en 7e division ! "En attendant son départ vers le championnat nord-américain, il est à nos côtés, explique le co-président du club à actu.fr. Il s’entraîne avec nous, nous aide à combler quelques lacunes aux entraînements, et on espère qu’il pourra jouer quelques matchs sous nos couleurs !"

