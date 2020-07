Sisa Koyamaibole : de Brive à l'aménagement paysager à Châteauroux

Il a fait la une des transferts en signant à Châteauroux. Quelle folie de signer à Châteauroux pour Sisa Koyaimabole. Mais pas tant que ça.

Si vous avez dernièrement entendu parler de Châteauroux c'est grâce à un nom connu du Top 14 qui a fait des dégâts dans les défenses. Le recrutement de ce cador fidjien a fait couler de l'encre et a dirigé les projecteurs vers la ville de l'Indre aux 43 000 habitants. Sisa Koyamaibole, 40 ans, 1 mètre 92 pour 121 kg, a décidé de s'engager dans le club castelroussin, mais détrompez-vous sur ses ambitions. Ne lui en donnez pas des mauvaises et revoyez l'adjectif de mercenaire qu'on aime à donner facilement.

William Donnart, néo-entraîneur de Châteauroux est un passionné de cette balle ovale. Son passé dans les clubs professionnels en Pro D2 et en Fédérale 1 lui a permis d'acquérir des compétences mais surtout d'avoir une vision large du rugby dans le centre de la France. Mais ce n'est pas la seule corde de son arc : William fait également du consulting sur le World Series, circuit mondial de rugby à 7. "J'avais vraiment envie de trouver un club qui construit quelque chose, qui voulait avancer. On commençait à avoir une vision sur cette année, l'année prochaine et celle d'après", me déclare-t-il au bout du fil. Ne connaissant pas le rugby du centre, William m'a permis d'en faire un tour assez humble, tout comme Sisa : "C'est un mec adorable, il est hyper discret, sympa. Il a 4 enfants qui sont actuellement chez moi, tu ne les vois pas, tu ne les entends pas. Humainement, c'est très intéressant."