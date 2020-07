[TRANSFERT] L’ancienne star des Samoa David Lemi signe en Fédérale 3

Evreux a frappé fort en recrutant le samoan David Lemi, samoan aux 123 sélections et passé par les Wasps et Bristol.

L’ancien ailier débarque donc en Fédérale 3 en provenance de Rouen Normandie Rugby en qualité d’entraîneur-joueur, il va prendre en charge les trois-quarts. Evreux affiche clairement ses ambitions en enrôlant un joueur d’expérience. L’ailier de 38 ans évoluait en Pro D2 la saison dernière avec qui il a joué 16 matchs et marqué 4 essais. Avant ça, David Lemi a joué toute sa carrière au Royaume Uni : Bristol, Wasps, Worcester et Glasgow. Le Samoan compte 103 essais en 250 matchs professionnels, rien que ça. De plus, sa carrière internationale n’est plus à prouver, il a disputé 69 matchs pour 437 points avec les Samoa à 7 mais également 54 matchs pour 65 points à XV où il a participé à la coupe du monde 2007. Après Sisa Koyamaibole, Lemi fait partie de ces joueurs professionnels désireux d'évoluer dans les niveaux fédéraux français.

Sisa Koyamaibole : de Brive à l'aménagement paysager à Châteauroux

Evreux frappe donc un grand coup avec ce recrutement qui verra 4 clubs de la région les affronter : Caen, Couronne, Rouen et Dieppe. Du côté parisien, ce sera ROC Houilles, Maisons-Laffitte et les indémodables de Cergy-Pontoise. Caen, Amiens, Lille et Roubaix seront également de la partie d'une poule 1 de Fédérale 3 qui sera sans aucun doute, bien disputée.