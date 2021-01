XV de France - Virimi Vakatawa touché au genou, inquiétude chez les Bleus [VIDEO]

Le centre du Racing 92 et du XV de France Virimi Vakatawa a été vu grimaçant sur la pelouse de l'Arena lors du match de Top 14 face à l'UBB.

Retenu par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations et notamment le match contre l'Italie, le centre Virimi Vakatawa a été touché au genou ce samedi contre l'UBB. Le centre du Racing 92 a été contraint de quitter ses partenaires avant le quart-d'heure de jeu. Sur sa première prise de balle conclue par un en-avant, Vakatawa a été percuté au genou par le talonneur bordelais au moment d'être plaqué. Il a tout de suite grimacé mais a choisi de continuer à jouer après avoir été strappé. Quelques instants plus tard, sur une nouvelle prise de balle au large, il a indiqué qu'il ne pouvait pas continuer. Les ligaments pourraient être touchés. Après les forfaits de Thomas Ramos et celui de Grégory Alldritt pour la préparation, le XV de France pourrait perdre un autre joueur très important. Il devrait passer des examens rapidement. Les Bleus doivent se rassembler la semaine prochaine en vue du Tournoi.