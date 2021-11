WTF. VIDEO. Pour son dernier match international, Romain Poite reçoit un didjeridoo de la part des Wallabies

En marge de la rencontre entre l'Écosse et l'Australie, l'officiel français a reçu un superbe cadeau des mains de Michael Hooper, pour sa dernière.

Ce dimanche se tenait un alléchant Écosse - Australie, au milieu d'un Murrayfield chauffé à blanc pour l'occasion. Mais au-delà de la victoire importante des Scots sur les Aussies, cette rencontre représentait également un petit évènement : la fin de carrière internationale de Romain Poite. S'il continuera d'officier en championnat et en Coupe d'Europe, l'officiel français arbitrait en effet là son 73ème et dernier match sur la plus grande scène de ce jeu.

Apprécié et respecté, le référent de 46 ans est aussi le 3ème arbitre le plus capé de l'histoire internationale et ça, les Wallabies ne l'ont pas oublié. En marge de la rencontre de ce dimanche, le capitaine australien est venu à la rencontre de Romain Poite dans son vestiaire afin de lui offrir un cadeau de fécilitations et de reconnaissance. Tout en respectant les traditions puisque Michael Hooper lui a remis un magnifique didjeridoo, instrument symbolique pour les Aborigènes. Depuis que "Hoops" porte le brassard en sélection, les deux hommes se sont cotoyés de nombreuses fois sur le pré. Si bien qu'à l'issue de l'offrande, s'ensuivit un magnifique échange entre les deux principaux concernés ; comme un court prolongement d'une histoire déjà bien remplie pour le natif de Rochefort.

Je me souviens notamment de la coupe du monde 2015, lorsque vous aviez battu l'Angleterre. Ça a été un immense privilège de t'arbitrer (Michael), car tu es un grand joueur. Cela a toujours été un gros challenge de t'arbitrer pour nous, car tu es un excellent joueur de conteste, mais un capitaine juste. Merci beaucoup. »