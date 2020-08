WTF - Il tacle son adversaire pour l'empêcher de marquer un essai !

On connaissait le plaquage haut, sanctionné par la règle. Mais le tacle ? Jackson Ford a fait fort.

En anglais, un plaquage se traduit par tackle. Le problème, c'est que Jackson Ford parle visiblement français, confondant les deux termes... Le joueur des St. George Illawarra Dragons s'est en effet rendu coupable d'un bien mauvais geste : un tacle ! C'était ce week-end, lors de la défaite des siens contre les Roosters en NRL.

A cinq minutes du coup de sifflet final, l'équipe de Sydney est à l'attaque, et Luke Keary hérite du cuir. D'une feinte de passe, il enrhume un adversaire et file dans l'en-but. Trop court et pris de vitesse, Ford est à l'intérieur et se jette alors sur Keary, les deux pieds en avant ! Un geste non sanctionné par l'arbitre, et pour lequel Ford n'a même pas été cité dans le rapport officiel. Mais la commission de discipline pourrait tout de même s'emparer de ce tacle glissé...

L'action est à 4:15 :

Crédit vidéo : NRL - National Rugby League