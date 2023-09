VIDÉO.''Que demander de plus ?'' L'Irlande a son porte-bonheur pour la Coupe du monde de rugby en France

Depuis le début du mondial, les supporters irlandais envahissent les 4 coins de la France pour porter fièrement les teintes vertes de leur équipe.

Ils étaient impatients à Bordeaux, fervents à Nantes et comblés à Saint-Denis. Ce samedi 23 septembre, les supporters irlandais ont vu leurs joueurs s’imposer face aux champions du monde. Dans un Stade de France paré de vert, l’Irlande a renversé les Springboks sur le score 8 à 13.

Après la rencontre, l’ouvreur Jonny Sexton avouait que ce match avait eu une aura particulière. En conférence de presse, il déclare : “Je n’avais jamais vu un public pareil. C'est remarquable. Ils nous ont poussés, nous avons été portés. Combien de personnes ont assisté à notre performance aujourd'hui ? Je ne comprends pas comment cela peut se reproduire à chaque match. C’était notre intention de ne pas les décevoir.”

L'Irlande, des Zombies dans la ville

Et pour cause, si les fans irlandais sont à bloc, c’est parce qu’ils ont trouvé leur rituel d’avant et d’après-match. Si vous avez pu assister à l’un des matchs du XV du Trèfle, il ne vous aura pas échappé qu’un chant bien connu à l’international résonnait dans les travées.

En effet, le hit Zombie du groupe The Cranberries est devenu l’hymne des fans et joueurs irlandais pour ce mondial. Si la chanson était déjà très remarquée et mise en valeur par la sélection verte, auparavant, l’aura du mondial lui donne une saveur toute particulière.

Chanté à répétition après chaque victoire, cet hymne d’automne a aussi marqué la presse irlandaise présente sur place. Ainsi, l’Irish Times réalise un papier sur cette nouvelle tradition. Le média celte est allé à la rencontre de Ciarán Ryan, un passionné venu de Dublin qui déclare : “Wow. Que demander de plus ? J'ai visité des stades dans le monde entier et je n'ai jamais vécu une telle soirée. Demain, je n'aurai plus de voix et j'aurai mal à la tête, mais je serai l'homme le plus heureux de Paris après cela.”

Some atmosphere at the end, some win pic.twitter.com/2xpn8h2x6z — Sinéad Kissane (@sineadkissane) September 16, 2023

Has Zombie ever sounded better. The character shown by this Irish team is inspirational. What a night pic.twitter.com/a2Cdx2kxOY — Donal Lenihan (@LenihanDonal) September 23, 2023

Sound on again!!🔉



Listen to the Irish fans sing their hearts out to Zombie by @The_Cranberries as Bundee Aki is awarded POTM! 🇮🇪 pic.twitter.com/F3V7dLZBwR — ITV Rugby (@ITVRugby) September 23, 2023

En France, ce porte-bonheur n’est pas sans nous rappeler la chanson Freed From Desire de l’artiste italienne Gala. Cette dernière avait accompagné les Bleus jusqu’au sacre du Grand Chelem 2022. Au foot, elle avait été dans les oreilles de Kylian Mbappé et ses coéquipiers jusqu’en finale.

Avec un tel engouement, l’Irlande se voit pousser des ailes. Néanmoins, espérons que, s’ils se rencontrent, les Bleus disposent toujours de leur avantage non-négligeable à domicile. D’ici-là, les Verts semblent en terrain conquis.

