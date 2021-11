VIDEO. BAYONNE. Quand les joueurs de l'Aviron Bayonnais piègent des supporters

En collaboration avec le centre commercial BAB2, l'Aviron Bayonnais a pu offrir aux habitants du Pays Basque une expérience unique, mêlant réel et virtuel.

Durant tout un après-midi, en plein centre commercial BAB2, les joueurs bayonnais ont pu offrir une expérience exceptionnelle à quelques chanceux qui passaient par là. Installée pour l’occasion, une pièce de 40 m2 représentant le plus réellement possible le stade Jean Dauger allait être leur terrain de jeu. Les visiteurs les plus téméraires, pouvaient tenter de réaliser le défi proposé par Yannick Bru, manager de l’Aviron Bayonnais. Le défi ? Réussir à attraper le ballon aux rebonds capricieux, dans les lieux les plus emblématiques du Pays Basque. La tâche n’allait pas être facile. Pour avoir la chance d’attraper ce ballon ovale dans cette vidéo à 360°, il faut le suivre à travers les montagnes, les airs, une partie de beach-rugby, le centre-ville de Bayonne et enfin jusqu’au cœur du rugby bayonnais, le stade de Jean Dauger. Cette fameuse vidéo, la voici :

Mais cette petite vidéo était en fait un malicieux subterfuge pour changer le décor et faire entrer en scène quelques acteurs. Des acteurs pas des moins connus au Pays Basque, puisque ce n’est autre que 8 joueurs de l’Aviron Bayonnais qui entrent en scène dans la pièce. Et pas les plus gringalets, c'est le pack complet qui est présent. Une fois prêt à lancer la touche, les visiteurs sont invités à enlever leur casque, et là… c’est émotion garantie. Heureusement, pour notre plus grand bonheur, toutes les séquences réactions des piégés ont été regroupées dans une petite caméra cachée. Régalez-vous :