VIDEO. XV de France. Les mots forts de Fabien Galthié dans le vestiaires des Bleus après le Crunch

Devant les regards hagards de ses joueurs suite à la défaite en Angleterre, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié a tenu un discours offensif.

6 Nations 2021. ''Ce sont des matchs qui font grandir'' : les réactions d'Angleterre - FranceLes Bleus savent qu'ils sont passés à côté d'une performance rare sur la pelouse de Twickenham. En échouant à seulement trois points des Anglais samedi, le XV de France a laissé échapper une première victoire en Angleterre dans le Tournoi depuis 2005. On retiendra que depuis l'arrivée de Galthié à la tête des Tricolores, seuls les Anglais (et les Ecossais) ont battu la France. Il y a des enseignements à tirer de ce revers et peu de temps pour les appliquer puisque c'est le Pays de Galles qui se présente samedi à Saint-Denis. Des Gallois invaincus jusqu'ici et qui visent non seulement la victoire dans le Tournoi et le Grand Chelem. Les Bleus ne réaliseront pas cette performance cette année. Mais ils peuvent encore remporter la compétition à condition de battre les coéquipiers d'Alun Wyn Jones puis ceux de Finn Russell. Et c'est justement sur ce point que le sélectionneur a insisté juste après la défaite face à l'Angleterre. Martelant qu'ils sont toujours en course vers un premier succès depuis des années à condition de battre les Gallois.

Deux victoires sont nécessaires à la France pour remporter le Tournoi. Mais il ne faut également pas laisser de points de bonus aux Gallois tout en glanant au minimum un bonus offensif. 6 Nations 2021. CLASSEMENT. Malgré la défaite, les Bleus sont toujours en course pour la victoire finale !