6 Nations 2021. ''Ce sont des matchs qui font grandir'' : les réactions d'Angleterre - France

Après la courte défaite en Angleterre ce samedi, les Tricolores ont exprimé leur ressenti sur la rencontre devant la presse.

Ils étaient peu, ce samedi soir, à vouloir s'exprimer devant la presse concernant la défaite tricolore contre les Anglais qui venait de se dessiner. Il faut dire que celle-ci fut cruelle, aussi bien de par son écart (23 à 20) que l'évolution du score durant plus de 70 minutes ainsi que son dénouement final et l'essai d'Itoje (76ème). Néanmoins, Fabien Galthié, Charles Ollivon ou Paul Willemse ont respecté leurs obligations en se montrant pro' jusqu'au bout, et en livrant donc, à chaud, leur ressenti sur la nouvelle amère expérience de Twickenham.

"Ca fait parti des matchs qu’il faut traverser. Il faut vivre aussi ce genre de match pour progresser. On peut être fier des joueurs, fier de leur solidarité. C’est un match qui fait grandir, assurait le sélectionneur du XV de France après la rencontre. Nous voulions le gagner. Nous avons senti que nous pouvions le gagner. Il y a deux ou trois moments clés qui font qu’on aurait peut-être pu finir un peu plus confortablement, même si sur la fin, il y a une série de pénalités qui nous fait reculer en permanence, ou des ballons tombés qui nous font perdre la possession. L’équipe apprend."

Merci beaucoup pour tous vos encouragements.



L’équipe a livré un grand match. Beaucoup de courage et de solidarité.



Il faut maintenant basculer sur la rencontre du Pays-de-Galles, le match commence maintenant. — Fabien Galthié (@FGalthie) March 13, 2021

Quant au capitaine du XV de France, bien que très déçu, il soulignait le fait que le point pris en Angleterre les maintient en course pour la victoire finale dans ce Tournoi. "On a fait une bonne première mi-temps, on a bien démarré, on s’est bien trouvé. Mais on pêche un peu en fin de match. On fait quelques fautes. On se rate un peu sur l’essai encaissé." Avant de voir plus loin, au micro de France 2 : "Malgré tout, on est encore dans la course. Il y a eu beaucoup de courage et de solidarité aujourd’hui et ce sont des matchs qui nous font grandir. L’année dernière, en Ecosse, on avait pris zéro point. Là on en prend un. Il faut passer à la suite et préparer les deux derniers matchs. Si on s’envoie comme on le fait, on garde toujours nos chances. On va se battre et on va tout donner encore une fois."