6 Nations 2021. CLASSEMENT. Malgré la défaite, les Bleus sont toujours en course pour la victoire finale !

Les espoirs de Grand Chelem se sont envolés pour la France, mais pas ceux de victoire finale dans ce Tournoi 2021. Explications.

C'est donc à Twickenham, où les Bleus ne se sont plus imposés depuis 2005 dans le Tournoi, que les espoirs de Grand Chelem se sont envolés pour nos Français. On vous passera les bla-bla et les discours tout en xyloglossie : OUI, cette défaite est amère, frustrante et tout ce que vous voudrez. Certes, les essais français nous ont de nouveau fait lever de notre canapé, mais cela ne suffit pas toujours à l'emporter, et cela fait bien chier, n'ayons pas peur des mots. Nos meilleurs ennemis anglais, même au pied du mur, ont prouvé leur capacité à toujours répondre présent lorsque ce sont les Tricolores qui franchissent la Manche. Et par la même occasion nous ont montré les détails qu'il restait à gommer pour nos Bleus afin de devenir l'une des références mondiales de ce jeu. Good game guys, see you next year in Paris.*

Néanmoins, pas le temps de se morfondre : il est déjà temps de rebondir et de basculer sur le match face au Pays de Galles, comme l'a lancé Fabien Galthié juste après le coup de sifflet final de M. Brace. D'autant que les Bleus, dans le malheur, ont tout de même été récompensé de leur belle performance à Twickenham par un point de bonus défensif mérité (23 à 20). Et si cela pouvait paraître bien secondaire au moment de voir les troupes d'Eddie Jones exulter ce samedi, il n'en est rien ! Car les Français sont encore en course pour la victoire finale dans ce Tournoi 2021 ! Alors qu'il leur reste 2 rencontres - à domicile, de surcroît - à jouer, ils pointent à 9 points du premier, le Pays de Galles, qui lui n'a plus qu'un match à disputer. Des Gallois qu'ils recevront samedi prochain au Stade de France, et face à qui il faudra donc gagner avec 4 points terrain d'écart, au minimum. En tout, sans regarder ses poursuivants, ce sont au moins 9 points (à condition que les hommes de la Principauté n'en prennent pas) qu'il faudra aller chercher pour les partenaires d'Ollivon, et donc au bas mot une victoire bonifiée contre ceux d'Alun Wyn Jones ou l'Ecosse. Tout en tenant compte du goal-average, qui à l'heure d'écrire ces lignes, voit les Rouges devancer les Bleus de 24 points... Mission ardue, donc, mais pas impossible.

*Bon match messieurs, rendez-vous l'année prochaine à Paris.