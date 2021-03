FLASHBACK 2005 : avec un Yachvili XXL, la France dompte l'Angleterre à Twickenham.

Retour sur la dernière victoire du XV de France en Angleterre, dans le Tournoi des 6 Nations.

Le contexte

Retour vers le futur. Nous sommes en 2005, et le XV de France de Bernard Laporte, débute le 6 Nations dans la peau du tenant du titre. Victorieux de l'Ecosse dans la douleur grâce à un essai de Damien Traille dans les arrêts de jeu, les Bleus enchaînent avec un déplacement en Angleterre. Le XV de la Rose de l'époque est champion du monde, mais doit faire sans Jonny Wilkinson, qui enchaîne les blessures. A l'ouverture côté tricolore, c'est Yann Delaigue qui est choisi, pour un Crunch plus qu'indécis...

Le match

Un an plus tôt, Dimitri Yachvili domptait l'Angleterre pour offrir le Grand Chelem aux Bleus. Un an plus tard, on prend le même, et on recommence...

Il y a pile 16 ans, Yachvili mystifiait l'Angleterre pour offrir le Grand Chelem à la France [VIDÉO]Dès la 5e minute du jeu, le Biarrot passe une première pénalité. Mais ce sont les hommes d'Andy Robinson qui dominent le débat. Olly Barkley puis Josh Lewsey trouvent le chemin de la Terre promise. Charlie Hodgson transforme, et passe même une pénalité. Si Yachvili lui répond, les soldats de Sa Majesté rentrent aux vestiaires avec un net avantage : 17-6.

Seulement, l'arbitre irlandais, Paddy O'Brien, va sanctionner l'indiscipline anglaise tout au long du second acte. Yachvili n'en demandait pas tant, et ne tremble pas jusqu'à la 75e minute de jeu, où il passe la pénalité de la gagne (sa sixième du match !). 17-18, le coup est parfait. L'Angleterre tombe, et le Yach' enfile à nouveau le costume du sauveur.

Les équipes

Le match a eu lieu en 2005 : tous les acteurs ont désormais raccroché les crampons. Devenu consultant, Dimitri Yachvili sera tout de même présent à Twickenham... Betsen, Liebenberg, Marlu, Elhorga, Thion ou le regretté Dominici : il y avait du très beau monde dans cette équipe de France, qui préparait alors "son" Mondial.

Côté anglais, on l'a dit, l'absent majeur se nomme Jonny Wilkinson. Et c'est Jason Robinson qui portait ce jour-là le brassard de capitaine. Jamie Noon, Ben Cohen, Steve Thompson (Brive), Olly Barkley (Racing), Worlsey (staff UBB) et bien sûr Andrew Sheridan (RCT) ont tous - par la suite - traversé la Manche pour évoluer dans l'Hexagone.