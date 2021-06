VIDEO. WTF. Quand Fabien Pelous a joué James Bond pour Rencontres à XV

Pour le magazine consacré au rugby Rencontres à XV, le capitaine du XV de France Fabien Pelous avait accepté d'endosser le costume de James Bond.

AMATEUR. France Télévisions décide d'arrêter l'émission ''Rencontres à XV''La nouvelle a surpris plus d'un supporter de l'ovale en France : l'arrêt annoncé de Rencontres à XV. L'émission qui a bercé bien plus d'un rugbyman le dimanche matin depuis plus de 25 ans. Cette marque avait été atteinte en 2016. En décembre plus exactement à l'occasion de la millième du magazine présenté par l'historique Jean Abeilhou. "Rencontres à XV a une identité particulière, c'est un magazine attaché au rugby de terroir. On suit le rugby des petits clubs, des jeunes, le rugby féminin, les personnalités atypiques... on ne se cantonne pas seulement à un rugby d'élite. On est le seul magazine qui traite le rugby comme ça", expliquait à l'époque le journaliste pour Télé-Loisirs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'une pétition a été lancée afin que France Télévisions revienne sur sa décision.



Son souvenir le plus marquant ? Sa première émission-reportage en 1992 lors du championnat FIRA des moins de 19 ans avec à l'époque chez les Bleus, des noms bien connus de l'ovalie : Raphaël Ibanez, Gérald Merceron, Olivier Magne ou encore Fabien Pelous. "À l'époque, ils avaient 18 ans, et ils sont devenus les grands sportifs et consultants que nous connaissons. Leur carrière a évolué en même temps que l'émission Rencontres à XV !" À l'occasion des 25 ans de l'émission, une vidéo spéciale avait été réalisée avec un extrait de trois reportages. On y retrouvait notamment l'ancien capitaine du XV de France en James Bond. Il n'y a que sur Rencontres à XV qu'on pouvait voir ça.