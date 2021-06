AMATEUR. France Télévisions décide d'arrêter l'émission ''Rencontres à XV''

Le rugby amateur ne pourra plus regarder son émission le dimanche matin devant un café : Rencontres à XV et Jean Abeilhou, c'est terminé.

"ENGAGE !" Qui n'a jamais entendu cette phrase en début de générique d'une émission bien connue ? Il s'agit de Rencontres à XV, l'émission mythique des rugbymen amateurs. Qui ne s'est jamais levé le dimanche matin avant d'aller au rugby, et avant la messe, pour écouter la douce voix de Jean Abeilhou ?

Tous ces souvenirs risquent de plonger dans le passé pour toujours. En effet, le groupe France Télévisions souhaite arrêter le rendez-vous de tous les amateurs de rugby. Désormais, sur France 2 et présenté par Jean Abeilhou. Ce dernier a confirmé l'arrêt du programme ce dimanche, poussant des internautes à lancer une pétition pour demander à ce que le programme soit maintenu. À plus de 24 mois de la Coupe du Monde, France Télévisions décide donc de ne plus fournir ces reportages si intéressants dans nos petits clubs de France. Philippe Gleyze, consultant rugby chez France Bleu n'a pas hésité à revenir sur cette annonce : "Celle qui se prétend être la chaîne du rugby, France Télévisions, a commis un meurtre de sang-froid sur 30 ans de lien social".

Un groupe en soutien à Rencontres à XV a été créé sur Facebook, ainsi qu'une pétition disponible ici. À ce jour, plus de 500 signataires ont déjà tenu à soutenir le maintien de l'émission.