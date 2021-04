VIDEO. WTF. Pro D2. Il s'envole ''à cause du vent''... selon l'arbitre, vraiment ?

Lors du match de Pro D2 entre Carcassonne et Béziers le 2e ligne Christiaan van der Merwe est tombé sur la tête en basculant... à cause du vent selon l'arbitre.

Pro D2 : Montée et maintien, on vous dit tout sur la course finale !Septième au classement de la Pro D2, Carcassonne peut encore rêver de phases finales. Grenoble, premier qualifiable n'est que cinq longueurs devant... mais avec un match en retard. Vendredi dernier, les Carcassonnais ont réalisé une très bonne opération en dominant Béziers, 31 à 28, dans un match à huit essais. Une rencontre durant laquelle on a entendu l'arbitre faire un trait d'humour au moment où un joueur de la formation locale s'est retrouvé le nez dans la pelouse. Au début du second acte, Christiaan van der Merwe bataillait dans un ruck pour perturber la sortie de balle adverse. Accroché au maillot du 6 de l'ASBH, Barrere, on l'a vu basculer sous l'impulsion d'un joueur de Béziers, en l'occurrence le talonneur Jamie Hagan. Sur les images, le Sud-Africain semble retomber sur l'épaule voire la tête. Mais l'officiel décide de ne pas revenir sur l'action, estimant que c'était "à cause du vent".

Selon notre arbitre maison Dédé Puiledébut, l'Irlandais Hagan aurait dû être sanctionné.

Point Arbitrage : Le talonneur de Béziers se rend coupable d'un geste dangereux en faisant basculer son adversaire. Selon l'endroit qui a touché le pré en premier, la couleur du carton aurait été bien différente : le flanc (carton jaune) ou épaule / tête (carton rouge).