VIDEO. WTF. Cette action interminable en rugby à 7, c'était du jamais vu !

Lors du tournoi de Dubaï de rugby à 7, un Sud-Africain s'est fait coffré debout par trois Japonais. Une action tout aussi cocasse qu'interminable.

Le seven peut parfois nous offrir des situations inédites, qui ne se dérouleraient jamais à XV. Ce fut le cas notamment ce week-end, lors du tournoi de rugby à VII qui se déroulait à Dubaï. En effet, lors du match opposant l'Afrique du Sud au Japon, Davids, joueur sud-africain, fut coffré par trois Japonais. Ces derniers l'ont maintenu en l'air, afin de former un maul, et donc, de récupérer la possession. Et c'est à ce moment-là, que la situation commence à devenir inédite ! Car au lieu de se lier aux joueurs, les partenaires de Davids décident de ne pas faire action de jeu, et de laisser leur coéquipier face aux Japonais. Un choix très intelligent, puisque en faisant cela, ils ne forment pas un maul, comme l'auraient souhaité leurs adversaires. Pour rappel, un maul est formé quand il y a un joueur porteur de balle, plus un joueur (minimum) de chaque équipe.

En agissant de la sorte, les joueurs de l'Afrique du Sud laissent une chance à Davids de poser un genou au sol, et donc de se faire plaquer. Et après plus d'une minute, les Japonais décident enfin de se replacer, tout en mettant le joueur adverse au sol. Un ruck se forme, et le jeu se déplace sur l'aile droite, avant que Pretorius n'aplatisse le deuxième essai sud-africain. Une situation totalement rocambolesque, qui a finalement souri aux coéquipiers de Davids.

Une action qui ne changea néanmoins pas l'issue de la rencontre, puisque les Sud-Africains se sont finalement imposés 48-0.