VIDEO. WTF. Alerte généraaaale ! Hamish Watson a bel et bien coupé son mulet !

La fin d'une ère. Voilà comment nous pourrions résumer l'évènement qui a eu lieu ce dimanche. Au lendemain de la défaite face aux Sud-Africains, dans l'hôtel des Lions, Hamish Watson a décidé que la fin de cette aventure marquait aussi la fin de son mulet. Le 3ème ligne écossais, qui portait probablement la plus belle nuque longue du circuit international depuis plusieurs mois, a donc décidé de cisailler ses cheveux. Au grand désespoir de tous les fans de cette coupe mythique.

C'est via plusieurs vidéos sur son compte Instagram, dont l'une d'elles accompagnée d'une célèbre chanson d'adieu de James Blunt, que le flanker a annoncé la nouvelle sur ses réseaux. On peut également y voir un Duhan Van der Merwe aussi a l'aise avec les barres de musculation qu'avec les ciseaux. La question qui demeure donc désormais est : qui va être le digne successeur d'Hamish sur la planète mulet ? À l'heure d'écrire ces lignes, ils sont de plus en plus nombreux à postuler pour le titre. Mais le grand favori reste Damian McKenzie, pour qui 2021 pourrait rimer l'année des numéros 1, puisque celui-ci vient déjà de (re)trouver une place de titulaire à l'arrière des Blacks... Verdict imminent !