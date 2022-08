VIDEO. WOW ! Regardez attentivement, cette feinte pour l'essai est incroyable

Lors d'un match de Super Rugby U20, les joueurs des Barbarians néo-zélandais ont réalisé une feinte incroyable à 5 mètres de l'en-but adverse.

Lorsqu'une équipe se retrouve avec une pénalité à 5 mètres de l'en-but adverse, plusieurs options s'offrent à elle. Tenter la pénalité, choisir d'aller en touche, prendre la mêlée ou alors jouer à la main. Si elle choisit la dernière possibilité, ce sont généralement les avants qui s'emparent du ballon, afin d'enchaîner les pick and go pour inscrire un essai. Et pourtant, il existe d'autres manières de jouer une pénalité à 5 mètres ! En témoignent les jeunes Barbarians néo-zélandais, qui ont tout simplement bluffé leurs adversaires du jour (les Highlanders) grâce à une feinte magique. En effet, et alors que le demi de mêlée transmet la balle à son deuxième ligne avant de se proposer en redoublée, ce dernier réalise un petit coup de pied par-dessus, dos à la défense qui plus est ! Parfaitement dosé, le jeu au pied atterrira dans les bras de son centre, qui n'a plus qu'à aplatir. Une combinaison très osée, mais qui a totalement fonctionné sur cette action. Comme quoi, les avants aussi sont capables de gestes techniques fabuleux !

