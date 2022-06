RUGBY. Plus dingue que les feintes de passe de Fickou, celle du Zimbabwéen McNab à une main

En marge du match de préparation à l'Africa Cup (qui débute ce vendredi), le Zimbabwe est allé s'imposer face à la Hollande 7 à 30 à Amsterdam. Une victoire qui peut lui permettre d'aborder avec confiance son premier match face à la Côte d'Ivoire en quart de finale, avant une éventuelle demi-finale face à la Namibie, sauf accident contre le Burkina Faso.

Un des faits marquants de cette rencontre est cet essai de 95 mètres du Zimbabwe, conclu de la plus belle des manières par l'ailier Matthew McNab ! En bout de ligne, ce dernier nous a gratifié d'une feinte de passe sorti d'ailleurs. Même ton ailier n'aurait pas eu l'idée de feinter une passe de cette manière ! Même Gaël Fickou n'arrive pas à réaliser un tel geste sur un terrain !

Zimbabwe's 95 metre breakaway try vs Netherlands last weekend finished off by a huge dummy from centre Matt McNab to fool the full back. pic.twitter.com/RVC1kpylhI