VIDEO. Vous vous souvenez de l'époque où le sulfureux Israel Folau cartonnait dans le sud de la France ?

Puisque l'USAP est le tube du moment, on a décidé de ressortir du panier la dernière vedette à avoir signé en Catalogne. Et ça n'est pas Dan Carter.

Quelle est la dernière star internationale à avoir signé en Catalogne ? Sans faire injure à l'Italien Tommy Allan, il n'en est pas une. Marvin Orie ? Avec son titre de champion du monde 2023, le 2ème ligne sud-africain peut légitimement prétendre à ce titre. Mais dans les faits, l'ancien joueur des Stormers ne compte "que" 18 capes avec les Springboks , et a souvent été dans l'ombre des titans Etzebeth ou Snyman.

Manu Tuilagi , lui, a bien failli rejoindre son neveu Posolo dans les rangs de l'USAP, mais celui qui compte 60 capes avec l' Angleterre a finalement choisi de rallier la côte basque et Bayonne plutôt que la Vermeille... Dan Carter, alors ? Au vrai, pas besoin de remonter à 2009 pour voir la signature d'un joueur au palmarès long comme le bras, à la carrière internationale bien remplie et dont le nom parle à tout un chacun.

Plus près de nous, en 2020 et juste avant l'arrivée du Covid dans l'Hexagone, la Catalogne est frappée par une arrivée qui secoue Perpignan , et bien plus encore. Fin janvier, les Dragons Catalans officialisent la signature d'un certain Israel Folau . Évidemment, cette annonce fait débat tant la superstar australienne empile autant les essais que les déboires depuis un moment déjà.

Certains clubs comme Hull s'opposent d'ailleurs fermement à l'arrivée d'un joueur licencié par la fédération australienne pour des propos homophobes répétés et assumés.

Mais au-delà de l'énorme coup de com autour du club catalan, sportivement, les aficionados de Gilbert-Brutus se mettent à rêver grand, avec l'arrivée d'un tel joueur dans leurs rangs. D'autant qu'il est aussi le sujet de tous les fantasmes et interrogations sur le pré, puisque l'ancien facteur X des Wallabies (37 essais en 73 sélections) débarque à 30 piges, après près d'un an d'arrêt de rugby professionnel... et une décennie après son dernier match à XIII.

Une réussite sportive... de courte durée

La réponse, elle, sera rapide, puisqu'il n'aura fallu à Israel Folau que 6 petites minutes pour inscrire son premier essai sous les couleurs des Dragons. C'était face à Castleford , lors de la troisième journée de Super League .

Puis vint rapidement le Covid et son confinement, donc, avec bien évidemment l'arrêt des compétitions. Bon an, mal, an, visé par ses adversaires, Folau restera donc dans le 66 durant une saison pleine, qu'il terminera avec 5 réalisations au compteur, en 13 matchs, et nombre d'actions décisives et de de duels aériens remportés.