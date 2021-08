VIDEO. Vous voulez vous réveiller ? Regardez cette compilation des HITS de la tournée des Lions Britanniques !

Si cette tournée a été faible en jeu, elle a été particulièrement virile et forte en tampons, caramels, et autres cartouches.

Ca y est, la tournée des Lions britanniques et irlandais en Afrique du Sud est terminée. Si le "decider" a vu les champions du monde en titre l'emporter (19 à 16) à la faveur d'un exploit de Kolbe et d'une pénalité dans le money time de Morne Steyn, beaucoup ont plutôt retenu le faible volume de jeu de cette série de Tests. Il est vrai qu'en dehors des matchs de semaine face à une opposition plus faible, plutôt ouverts, les rencontres internationales officielles face aux champions du monde ont été très peu animées, constrastant avec ce qu'on avait connu avec la dernière tournée en Nouvelle-Zélande.

VIDÉO. Cheslin Kolbe est de retour avec un essai qui fait mal aux LionsEn revanche, ceux qui aiment le chocolat ont été servis ! Eh oui, les Sud-Africains n'ont pas dérogé à leur tradition en distribuant les timbres plus que de raison. On se rappelle d'ailleurs du deuxième Test, particulièrement engagé, pour ne pas dire violent. Et alors que la tournée s'est donc achevée sur cette impression, Rugby'O'Top a dévoilé une vidéo qui compile tous les plus gros contacts de celle-ci. De l'énorme charge de Tatafu, en passant par les cartouches de Werner Kok et Tom Curry, les timbres de Jasper Wiese ou les charges tête baissée de Cowan-Dickie, il y en a pour tous les goûts. Attention, ça décoiffe !