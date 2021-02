VIDEO. Un offload de dingue fait le tour du monde pour l'essai d'Euskadi Sevens

Le rugby à 7 vous manque, à vous aussi ? Pas de problème, on vous propose de revisionner une action d'éclat.

Le monde du rugby à 7 est à l'arrêt. Souvenez-vous. L'an passé, World Rugby avait décidé de mettre un terme aux World Series 2020, sacrant une Nouvelle-Zélande alors en tête du classement mondial. Et tant pis pour les étapes non disputées, comme celle de Paris. La crise sanitaire, et les risques liés au Coronavirus avaient (logiquement) mis fin à l'aventure des septistes.

Le Paris Sevens n'aura pas lieu, les All Blacks sacrés champions des World Series 2020Quid de la saison 2020/2021 ? Les étapes de Dubaï et de Cape Town ont déjà été annulées. Difficile de se projeter pour cette saison olympique. Pour rappel, les JO de Tokyo ont été reportés à cet été, et trois tickets restent à distribuer, dont un sur le circuit masculin. Or, l'équipe de France, chez les femmes comme chez les hommes, n'est toujours pas qualifiée ! Avant de combattre pour l'obtenir (du 26 au 31 juillet prochain, à Monaco), les Bleus pourront toujours s'inspirer des Euskadi Sevens.

Publié sur leurs réseaux sociaux, un de leurs anciens essais inscrit lors d'un tournoi à Bayonne fait actuellement le tour du monde. Et avouons qu'il y a de quoi, entre cet offload de dingue, ce soutien permanent, ces courses et ces passes dans le bon tempo... Quand il est joué comme ça, le rugby ne peut que nous manquer :