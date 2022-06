VIDÉO. UBB. Clash entre Urios et les joueurs ? Jalibert met le point final aux rumeurs

Après la demi-finale perdue face au MHR, Matthieu Jalibert a mis les points sur les i en ce qui concerne la relation avec son entraîneur.

La désillusion était présente, mais le constat fut logique pour l’ouvreur de l’Union Bordeaux Bègles. Ce samedi 18 juin, Montpellier s’est envolé en finale du Top 14. L’avion ciste prend la direction de Saint Denis avec les commandants de bord Guirado et Ouedraogo à son bord pour livrer une dernière danse. À ce sujet, Matthieu Jalibert n’a rien à redire. Cependant, le numéro 10 international veut bien partir en vacances, libéré de toute polémique. C’est pourquoi il s’exprime au micro de Canal + au sujet des brouilles évoquées entre le vestiaire de l’UBB et Christophe Urios. Il explique :

Je pense que la presse raconte beaucoup d’histoires. C’est vrai qu’on a fait une sortie avec Cameron où on était un peu déçu des propos de Christophe. Nos propos ont été mal interprétés après le match contre le Racing 92. Quand je disais qu’on ne jouait pas pour lui, c’était juste pour expliquer que peu importe ce qu’il dit dans la presse, notre motivation principale ne réside pas là. Mais voilà, il n’y a jamais eu de cassure dans le groupe comme j’ai pu l’entendre. Le groupe est soudé, on est tous ensemble. Que ça soit le président, le coach ou les joueurs.”

