VIDEO. Top 14. Toulon. Kolbe prêt à en découdre : ''Je suis venu ici pour faire la différence''

Son transfert au Rugby Club Toulonnais avait fait beaucoup parler cet été. Cheslin Kolbe est enfin arrivé sur la Rade. Blessé, il a hâte de jouer.

Le transfert record de Cheslin Kolbe à Toulon vu d'Afrique du SudSon transfert avait fait couler beaucoup d’encre lors de l’intersaison. Alors qu’il était en tournée avec l’équipe sud-africaine, le Rugby Club Toulonnais annonçait son arrivée au sein du club. Le champion de France était pourtant encore sous contrat pour 2 ans au Stade Toulousain. Un transfert de plus d’un million d’euros. Le néo-Toulonnais est arrivé sur la rade en cette fin de semaine. Il sera présenté au public varois ce samedi avant la rencontre face au Racing 92. En revanche, les supporters devront attendre avant de le voir porter le maillot rouge et noir. Le champion du monde s’étant blessé à un entrainement avec son équipe nationale.



Son arrivée au club va permettre au staff médical toulonnais de lui faire passer des examens plus complets et de pouvoir envisager un retour à la compétition au plus vite. Avant son grand bain de foule, le Sud-Africain s’est exprimé dans une interview pour le RCT. Il s’est confié sur ses premières impressions lors de son arrivée au club. Il a ensuite évoqué ses objectifs et ses ambitions pour les saisons à venir sur la rade. On espère pour lui que ses performances feront autant de bruits que son transfert, en attendant on vous laisse avec les images.