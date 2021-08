VIDEO. Top 14. Toulon dévoile son nouveau maillot extérieur et met en avant son emblème

Le Rugby club toulonnais a dévoilé son nouveau maillot pour les matchs extérieurs lors de la saison 2021/2022 du Top 14.

Le RCT dévoile son nouveau maillot ''Home'' inspiré de l’histoire de la ville"Inspiré du plus grand symbole du Rugby Club Toulonnais, le deuxième maillot met en scène les différentes étapes de développement du Muguet, de la bouture à la floraison faisant ainsi un parallèle avec la formation, la tradition, et la transmission, valeurs au centre du projet du club." Après le rouge de la tunique "home", voici le blanc du maillot "away". Le symbole du RCT est largement mise en avant sur tout le maillot. "La plante aux petites clochettes donne l’impression d’avoir été dessinée au crayon à papier, ce qui rend l’aspect du design unique."