VIDÉO. Top 14. Revanchard, le colosse Will Skelton (Stade Rochelais) a faim de titre

Le deuxième ligne australien retrouvera Toulouse près d'un mois après la finale perdue de Champions Cup. Avec la ferme intention de décrocher cette fois, le Graal.

Comment ne pas évoquer à l'approche de l'épilogue de la saison de Top 14, Will Skelton, ce colosse dépassant le double mètre et les 140kg, devenu l'un des fers de lance du pack maritime. En une saison, l'Australien a mis tout le monde d'accord, le transfuge des Saracens imposant sa puissance aux quatre coins du terrain. Pourtant, l'international Wallabies l'assure, son adaptation au championnat de France lui a pris un peu de temps. Au micro de Canal +, Skelton évoque son arrivée en Charente-Maritime : ''Cela m'a pris un peu de temps pour m'acclimater au Top 14. Mais après quelques matchs, j'ai appris à l'apprécier.'' Et de souligner la ferveur du public maritime : ''C'est une sensation incroyable de sentir que tout le monde, ici, pousse derrière le club. C'est vraiment spécial, je n'avais jamais vécu ça auparavant dans ma carrière.''

Will Skelton, portrait d’un colosse devenu indispensable au Stade Rochelais Alors ce vendredi sur la pelouse du Stade de France, le natif des îles Samoa essaiera de rendre tout un peuple heureux, en décrochant un Bouclier de Brennus manquant au palmarès du club Jaune et Noir. Surtout face à un adversaire, Toulouse, qu'il connaît sur le bout des doigts. Ces derniers ont notamment battu les Rochelais en finale de Champions Cup, il y a tout juste un mois, le 22 mai dernier. Une expérience qui a affecté Skelton : ''On a perdu une finale européenne, ça a été difficile à encaisser, on était sur une bonne dynamique. Cela nous a pris quelques semaines de digérer cette déception. Aujourd'hui on a l'occasion de réaliser quelque chose d'historique pour le Stade Rochelais [...] On en a déjà disputé une, j'espère qu'on gagnera celle-ci [...] On a répondu présent dans des gros matchs, mais pas contre Toulouse lors de la dernière finale.''

Après une demie dominée devant face au Racing 92, Will Skelton s'attend à un affrontement beaucoup plus coriace ce vendredi. Toujours pour Canal +, ce dernier assure qu'il faudra élever son curseur pour prétendre à remporter cette finale : ''La demie était très physique, le Racing est une grosse équipe avec des joueurs de classe mondiale [...] Mais il faudra encore élever notre niveau contre Toulouse. [...] C'est une équipe spéciale [...] Ils ont cette culture de la gagne, et c'est quelque chose que l'on doit ramener ici''. Skelton l'assure. À leur meilleur niveau, les Rochelais peuvent faire douter beaucoup d'équipes. Cela promet.