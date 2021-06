VIDEO. Top 14. Maxime Lucu sauve la patrie bordelaise face à Arthur Iturria

Le demi de mêlée bordelais Maxime Lucu a réalisé un superbe geste défensif en empêchant Arthur Itrurria de marquer un essai en première période.

L'ASM a inscrit le premier essai de ce match de barrages face à l'UBB à Chaban par l'intermédiaire de Damian Penaud. Les visiteurs ont raté une très belle occasion de doubler la mise après la demi-heure lorsque Camile Lopez a mis Buros sous pression avec un jeu pied derrière la défense. Surpris par le rebond capricieux, l'arrière bordelais a mal négocié le cuir sous la pression de Penaud. Iturria s'en est saisi et a filé en Terre promise. Cependant, Maxime Lucu n'a pas abdiqué face au Tricolore. D'un superbe geste défensif, le demi de mêlée lui a fait dégueuler le cuir dans l'en-but. Derrière l'UBB remettait la main sur le ballon et marquait par Maynadier 100m plus loin après une erreur en touche des Clermontois.