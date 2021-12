VIDÉO. Top 14. L'émouvant message d'adieu de Kevin Gourdon à Deflandre

Kevin Gourdon a foulé une dernière fois la pelouse de Marcel-Deflandre. C'était pour faire ses adieux au Stade Rochelais, lui qui est au club depuis 2008. Émouvant.

Kevin Gourdon a donc pris sa retraite sportive avec effet immédiat à la suite d'un problème cardiaque. Le troisième ligne de 31 ans, 19 sélections avec le XV de France a fait ses adieux à Deflandre ce lundi soir lors de la victoire des Maritimes contre Lyon (25-3). Arrivé en 2008 au centre de formation de Clermont à seulement 18 ans en provenance de Toulon, il se révèlera en Charente-Maritime en 2011, connaissant ensuite la montée en Top 14 et les différentes finales européennes et nationales.

''J'aurais aimé me tenir devant vous avec un joli bout de bois ou une coupe qui brille. Malheureusement, c'est pour faire mes adieux en tant que rugbyman du Stade Rochelais. Alors, ne soyez pas tristes, l'histoire aura été belle, très belle et vous y aurez grandement participé. Pendant ces neuf ans, vous avez été d'un soutien incroyable et je tenais à vous remercier pour ça''. C'est par ces mots, que Kévin Gourdon a donc commencé son discours devant une foule chaleureuse, qui profitait une dernière fois de son champion pour lui rendre hommage. Après de multiples remerciements, il laissait son fils conclure par un ''Ici, ici, c'est La Rochelle'' repris par tout un stade. Frissons garantis.

Kevin Gourdon va désormais entamer une formation dans les neurosciences afin de devenir neuropédagogue.

