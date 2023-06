VIDEO. Top 14. L'Aviron Bayonnais dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2023/2024

Après son excellente saison, l'Aviron Bayonnais a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2023/2024. Que pensez-vous de cette nouvelle tunique ?



L'Aviron Bayonnais a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2023/2024 de Top 14. Les Basques ont décroché leur maintien avec la manière cette année. Ils ont même failli se qualifier pour les phases finales. Réussiront-ils l'an prochain ? Une chose est sûre, ils seront attendus. En particulier à domicile où ils ont été particulièrement performants. Il n'y aura plus d'effet de surprise. Comme il n'y en a pas vraiment en ce qui concerne la tunique pour les rencontres à la maison. Le ciel et le blanc sont bien présents. Mais on remarque cependant qu'en lieu et place des symboles basques sur la poitrine, on retrouve désormais le nom du club en filigrane. Il est également présent sur la partie basse en blanc. "Le Coq Sportif repart avec un maillot qui crie haut et fort son appartenance à l’Aviron Bayonnais, à une famille, à une façon de vivre." RUGBY. Le XV de France va-t-il changer d'équipementier après la Coupe du monde ?