RUGBY. Le XV de France va-t-il changer d'équipementier après la Coupe du monde ?

Suite à l'appel d'offres de la FFR, le XV de France pourrait changer d'équipementier après la Coupe du monde. Adidas et Macron concurrencent le Coq sportif.

Le XV de France sera-t-il encore équipé par le Coq Sportif après la coupe du monde ? Le partenariat entre l'équipementier et la FFR se terminera en 2024. Un appel d'offres a été lancé auquel la marque française a répondu. Cependant, deux autres équipementiers seraient aussi dans la course selon L'Equipe. A commencer par Adidas qui a déjà été désigné par le passé. La firme allemande, qui avait succédé à l'Américain Nike en 2012, avait justement été remplacée par le Coq Sportif en 2018. La valse va-t-elle encore se poursuivre ? À moins qu'un petit nouveau chez les Bleus ne vienne rafler la mise. Toujours selon le journal, la FFR ne devrait pas poursuivre avec le Coq sportif. Adidas devrait donc se retrouver en concurrence avec Macron. La marque italienne créée en 1971 s'occupe déjà la sélection nationale italienne, mais aussi du XV du Chardon et celui du Poireau. En Top 14, Clermont a récemment prolongé son partenariat avec la marque italienne jusqu'en 2030. "En prolongeant notre partenariat avec la marque italienne jusqu'en 2030, Macron va devenir la plus longue collaboration avec un équipementier dans l'histoire de notre club", a expliqué Aurélien Rougerie, Team Manager de l'ASM via le site du club. Le XV de France va-t-il aussi faire confiance à Macron ?