VIDEO. Top 14. La superbe offensive castraise de 80m initiée par Nakosi face à l'UBB

Ce samedi, Castres a marqué un superbe essai par Combezou en Top 14 face à l'UBB à la faveur d'une contre-attaque initiée par Nakosi.

Dans un match à enjeux ce samedi, c'est l'UBB qui s'est imposée aux dépens de Castres. Les hommes d'Urios se replacent temporairement dans les six à deux journées de la fin de la saison régulière. Ils passent même devant tToulon à la 5e place en attendant le match contre Clermont. Pour rappel, les Girondins comptent encore deux matchs en retard. Cette victoire à l'arrachée va leur faire du bien à la tête même si tout n'a pas été parfait. Dans des conditions humides, ils ont été particulièrement efficaces en touche avec notamment un ultime contre à la dernière seconde qui a privé les visiteurs d'une belle occasion d'aller chercher la victoire. Les Castrais pourront s'en vouloir. Eux qui ont mis la main sur le cuir dans le second acte et qui avaient inscrit le premier essai du match sur une superbe offensive depuis leurs 22 mètres. À l'origine de l'action, l'homme en forme, Nakosi, qui a pris le meilleur sur deux défenseurs avant de trouver du soutien intérieur. C'est Combezou après un relais de Kockott qui a terminé le travail en dépit du retour de Cordero.