VIDEO. Top 14. ''Je ne m’appelle pas Ntamack ou Dupont'', Clément Castets agacé, avait-il raison de l'être ?

Le pilier du Stade Français Clément Castets s'est montré particulièrement agacé à la mi-temps du match de Top 14 contre Toulon après une supposée charge à l'épaule.



Ce samedi, Toulon a battu le Stade Français dans le cadre de la 20e journée de Top 14. Une victoire bonifiée qui permet au RCT de toujours croire à la qualification. Pour les Parisiens, ce revers à zéro point voit la Rochelle passer devant au classement et occuper temporairement la deuxième place synonyme de qualification directe pour les demies. Une rencontre globalement maîtrisée par les Varois sous l'impulsion d'un très bon Baptiste Serin notamment. On a également vu que Cheslin Kolbe était en cannes pour le plus grand plaisir des supporters. À la pause, les locaux menaient déjà 20 à 9, mais le match aurait pu prendre une tout autre tournure. Juste avant les citrons, Clément Castets s'est plaint à l'arbitre d'une charge à l'épaule au niveau du visage de la part du deuxième ligne toulonnais Matthias Halagahu. Selon l'ancien Toulousain, cela ne faisait aucun doute.

Difficile cependant de se faire un avis clair avec les images proposées lors de la rencontre. D'autant que ni le TMO ni l'arbitre central n'ont demandé d'autres ralentis. Ce qui a eu le dont d'énervé le Parisien. "Encore une fois, on n’arrive pas à se mettre d’accord avec le corps arbitral. Ça, c'est très compliqué et il faut qu'on arrive à trouver une solution car ce n’est pas possible. J’ai l’impression de prendre une épaule dans la tête et le TMO l’a pas vu. Alors, je ne m’appelle pas Ntamack ou Dupont, peut-être… Mais il faudrait commencer à regarder vraiment les choses." Matthias Halagahu sera-t-il cité selon vous ?