VIDEO. Top 14. Explosif, Thomas Berjon s'amuse dans la défense parisienne pour un exploit personnel

Le demi de mêlée du Stade Rochelais Thomas Berjon a marqué un très bel essai ce samedi face au Stade Français en passant la défense en revue.

Des intentions sur la pelouse de Marcel Deflandre entre La Rochelle et le Stade Français mais peu d'essais dans le premier acte. Seul Thomas Berjon a trouvé le chemin de l'en-but parisien ce samedi en ouverture de la 17e journée de Top 14. Le jeune demi de mêlée avait déjà frappé à domicile face à Bayonne il y a un mois. Pour sa cinquième titularisation en onze matchs cette saison, le numéro 9 s'est offert un bel exploit personnel en passant toute la défense des visiteurs en revue. Tout est parti d'une touche rochelaise aux abords de la ligne des 10 mètres. Face à la montée rapide du talonneur adverse, Berjon s'est enroulé autour de l'arbitre, déposant la défense et notamment Sanchez qui n'a pu que constater les dégâts. Dynamique et remuant, Berjon a été un véritable danger pour les Parisiens dans cette partie.