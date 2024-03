VIDÉO. TOP 14. Brillant avec Toulon, Melvyn Jaminet envoie un signal fort au staff des Bleus

Élu homme du match face à l’USAP, Melvyn Jaminet a marqué des points ce week-end, en Top 14. Lui qui n’a pas été appelé pour préparer le Pays de Galles.

"Perpi, c’est toujours un club qui me tient à cœur", lançait l’arrière international à l’issue de la rencontre. Et cela s’est vu ! Face aux Catalans samedi dernier, Melvyn Jaminet a enflammé Mayol en inscrivant 24 points, dont un essai entre les poteaux après une cavalcade de 60 mètres suite à un intervalle qui s’ouvrait.

Dans un match capital pour le RCT, défait à 8 reprises sur les 10 derniers matchs, l’enfant de Hyères s’est démené pour guider ses coéquipiers et légitimer son statut. Après un début de match compliqué, l’homme au pied d’or (8/9 ce week-end dont un coup de canon) est monté peu à peu en régime, à l’image de son équipe.

Jusqu’à lâcher les chevaux une fois que Toulon commençait à prendre le score, à l’image de ses nombreuses interventions en premier attaque ou dans la ligne en deuxième période. Assez inspiré, distributeur, "gazif", le grand ami de Louis Carbonel a clairement réalisé sa prestation sous le maillot toulonnais jusqu’alors.

Suite logique, aussi, de sa prise d’ampleur au sein du groupe toulonnais. "Le rôle, il vient naturellement. Quand je suis arrivé, je n’allais pas la ramener en disant "J’ai fait ci, j’ai fait ça", explique-t-il pour Var-Matin. Au départ, je me suis un peu fondu dans la masse. J’ai essayé de voir comment le club fonctionnait, comment les joueurs vivaient. Je me suis imprégné de ça et maintenant, j’essaye d’apporter chaque week-end un peu plus. Même si en ce moment c’est compliqué, je continue de trouver mes repères dans le vestiaire, de prendre un peu plus la parole, d’apporter de la communication sur le terrain, etc."

Suffisant pour prétendre aux Bleus d’ici la fin du Tournoi ? Pour l’heure, après une blessure en début de compétition, l’arrière aux 20 sélections n’a pas été rappelé par Fabien Galthié pour préparer les Match face au Pays de Galles. "Forcément que j’y pense. En plus, quand on voit les résultats compliqués des Bleus en ce moment… Être là sans pouvoir être acteur et essayer d’aider ses coéquipiers, ce n’est pas facile. Pour l’instant, je suis seulement spectateur, supporter. Je suis un peu impuissant. On verra si je suis rappelé mais ce qui est sûr, c’est que je continuerai de m’accrocher."