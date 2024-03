RUGBY. Titulaires en danger, le XV de France se réinvente pour la fin du 6 Nations ?

Pour défier le pays de Galles, à Cardiff, puis l’Angleterre, à Lyon, le XV de France va devoir se réorganiser à l’arrière pour la fin du Tournoi des 6 Nations.

En l’absence de Matthieu Jalibert et alors que certains avant signent leur retour pour la fin du Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié se creuse les méninges. De plus, les récents évènements poussent le staff des Bleus à la réflexion. Alors, comment aborder les deux dernières joutes internationales de l’hiver ?

RUGBY. Top 14. Meafou et Barassi brillent avec Toulouse, Flament en rythme, de quoi ravir Galthié ?

Le pack, sans peur et sans reproche

Dans la cage, il va y avoir du remue-ménage. Après un mois d’attente, le XV de France pourrait enfin voir sa deuxième ligne toulousaine alignée d’office avec le maillot bleu. Ainsi, Thibaud Flament et Emmanuel Meafou sont revenus de blessure et ont tenu le coup avec le Stade Toulousain face à Castres, ce samedi.

En troisième ligne, Grégory Alldritt devrait retrouver sa place avec les Bleus, après sa coupure à la jambe qui l’avait éloigné des terrains. À ses côtés, François Cros et Charles Ollivon sont parmi les (très) rares joueurs qui n’ont pas déçu contre l’Italie.

RUGBY. 6 Nations. Meafou vers un baptême de feu contre le Pays de Galles avec le XV de France ?

Vent de fraîcheur à l’arrière

L’attaque des Bleus risque-t-elle d’être complètement bouleversée ? La question se pose d'autant que Matthieu Jalibert ne pourra pas rejouer du Tournoi 2024 et que Jonathan Danty, suspendu, ne pourra pas non plus postuler. Grâce à un effet papillon, de nouvelles têtes pourraient avoir leurs chances…

Ainsi, le Midi Olympique indique que la ligne arrière pourrait être profondément chamboulée. En l’absence de Jalibert, Maxime Lucu pourrait retrouver le banc et Nolann Le Garrec reste en course pour une potentielle titularisation. En 10, le candidat privilégié serait l’arrière polyvalent du Stade Toulousain Thomas Ramos.

6 NATIONS. Jalibert blessé, qui à l'ouverture du XV de France face au Pays de Galles ?

La nomination de l’ancien Columérin à l’ouverture pousserait le staff à des choix étonnants à l’arrière. Ainsi, Léo Barré pourrait connaître sa première sélection à Cardiff, avec le numéro 15 dans le dos. Une autre solution pourrait être celle d’aligner Louis Bielle-Biarrey à l’arrière ou de garder Thomas Ramos à cette position, obligeant les Bleus à trouver un autre 10.

Toujours selon le bihebdomadaire, Gaël Fickou ne devrait pas sortir du XV titulaire. Cependant, l’idée de qui pourrait l’accompagner au cœur de l’attaque ne paraît pas arrêtée. En effet, l’intégralité des centres appelés seraient encore dans la balance pour une éventuelle titularisation, soit : Nicolas Depoortere, Émilien Gailleton, Yoram Moefana et Pierre-Louis Barassi.

RUGBY. Pierre-Louis Barassi, de l'ombre des blessures à la lumière des essais et bientôt avec le XV de France ? La liste complète des 34 joueurs appelés :

Les avants :

ABADIE Esteban (RC Toulon),

ALDEGHERI Dorian (Stade Toulousain),

ALLDRITT Grégory (capitaine) (Stade Rochelais),

ATONIO Uini (Stade Rochelais),

BAILLE Cyril (Stade Toulousain),

BOUDEHENT Paul (Stade Rochelais),

COLOMBE Georges-Henri (Stade Rochelais),

CROS François (Stade Toulousain),

FLAMENT Thibaud (Stade Toulousain),

LAMOTHE Maxime (Union Bordeaux Bègles),

MARCHAND Julien (Stade Toulousain),

MAUVAKA Peato (Stade Toulousain),

MEAFOU Emmanuel (Stade Toulousain),

OLLIVON Charles (RC Toulon),

PRISO Dany (RC Toulon),

ROUMAT Alexandre (Stade Toulousain),

TAOFIFENUA Romain (Lyon OU Rugby),

TAOFIFENUA Sébastien (Lyon OU Rugby),

TUILAGI Posolo (USA Perpignan),

WOKI Cameron (Racing 92).

Les arrières :