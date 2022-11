VIDEO. Teddy Thomas a-t-il inscrit l'un des plus beaux essais de l'année face aux All Blacks XV ?

Titulaire avec les Barbarians dimanche, Teddy Thomas a inscrit un essai somptueux face aux All Blacks XV. Sprint, demi-volée et offload, Tout ça en 10 sec.

Dimanche, les Baa-Baas nous offraient un match de gala face à une sorte de réserve des All Blacks. Dans les deux camps, de grands noms (McKenzie, Hastoy, Mercer, Marchant...) et des intentions offensives qui nous promettaient un match spectaculaire. Sans surprise, 66 points et de nombreux essais furent d'ailleurs marqués dans cette rencontre placée sous le signe du jeu. Mais celui qui nous a le plus marqué est sans contest celui d'un Tricolore, Rochelais depuis cette saison : Teddy Thomas. À la 50ème minute de jeu, l'ailier connecte bien avec son compère de club Dillyn Leyds, qui, en position d'ouvreur, lui décroche un jeu au pied rasant dans le dos de la défense. L'ailier de 29 ans prend Bryce Heem à la course et juste avant que l'arrière Sullivan ne récupère le ballon, prolonge du pied d'une demi-volée que n'aurait pas reniée CR7.

Joe Marchant avait bien suivi à l'intérieur et récupère ce jeu au pied de volée, avant de viser le poteau de coin. Damian McKenzie revient comme un avion en travers et pense réaliser un retour salvateur mais le futur parisien parvient à relever le ballon, au sol, pour Thomas, qui avait flairé le bon coup. L'ancien joueur du Racing n'a alors plus qu'à s'écrouler dans l'en-but du Tottenham Hotspurs Stadium pour être récompensé de son match et inscrire un essai sublime. L'un des plus beaux de l'année ?

