VIDEO. Stuart Hogg ou Willie Le Roux ? Qui a le plus long coup de pied vrillé du monde ?

Pour les traditionnels défis World Rugby, Hogg et Le Roux se sont affrontés afin de savoir qui possédait le plus gros coup de pompe.

Vrille, ogive, spiral kick... appelez ça comme vous voulez. Toujours est-il que le coup de latte tapé avec l'extérieur du pied afin de donner une tournure vrillée à la gonfle fait partie des classiques du rugby. Bien moins utilisé depuis l'apparition du rugby professionnel, certains comme Brock James ou Gavin Henson ont pendant longtemps essayé de le remettre au goût du jour, tandis que d'autres comme Stuart Hogg ou Willie Le Roux en font encore aujourd'hui une de leurs marques de fabrique.

Justement, pour ces traditionnels défis vidéo, World Rugby ne s'est pas trompé de cible en sollicitant les deux derniers nommés afin de savoir lequel du Nordiste ou du Sudiste avait le plus long coup de pied vrillé de la planète. Pour l'occasion, les deux arrières au grand talent avaient 5 essais chacun afin de réaliser le coup de pompe le plus long, avec rebond. Et si le Sud-Africain aux 72 capes a mieux débuté la séance avec d'emblée des ogives à plus de 60 mètres, c'est finalement le capitaine des Scots qui a eu le dernier mot, avec une frappe de 77,3 mètres. Des coups de pied de mammouth, certes, mais qui restent loin du #Bouthierd'or dont nous avait gratifié l'arrière tricolore en février 2020. Avec rebond, il avait alors envoyé le ballon à plus de 88 mètres, renvoyant l'ennemi anglais dans ses 22 !

