Quand Stuart Hogg décide de se dégager, il double tout le monde pour marquer [VIDÉO]

Un coup de pied de dégagement peut inverser la pression. Il peut désormais permettre d'inscrire un essai si on court comme Hogg.

Stuart Hogg réinvente le rugby à chaque match. On connaît ses talents balle en main, mais l'arrière d'Exeter et de l'Écosse est aussi bon au pied. Sa qualité a d'ailleurs posé énormément de soucis aux Français lors de la dernière défaite du Tournoi des 6 Nations 2021.

Ce week-end, Exeter recevait les Wasps dans un match déjà déséquilibré au classement. Le neuvième doit se rendre chez le second pour ne pas sombrer dans les méandres de la Premiership. Et ce second fait peur à toutes les équipes. Pour preuve, Exeter a infligé une défaite aux Wasps sur le score de 43 à 13 avec de magnifiques essais plein d'opportunisme.

Et lorsqu'on parle d'opportunisme, comment ne pas citer Stuart Hogg. Nous sommes à la fin du match et le glas a déjà sonné. Sur un ballon de récupération dans ses 22 mètres, Hogg décide de renvoyer les guêpes chez elles. Coup de pied brossé de 60 mètres et la pression est déjà inversée. Mais, ne faisant pas les choses à moitié, il décide de poursuivre son coup de pied pour mettre la pression. Avec sa vitesse, il dépasse tout le monde et s'en va inscrire un essai simple et efficace.